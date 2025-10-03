Lucía Gómez Robledo y la tragedia de las mujeres con poder en ‘Una película de amor y guerra’

Una farsa sobre la clase alta en México que explora la desigualdad, corrupción y muchas referencias históricas son parte de lo que conforma ‘Una película de amor y guerra’, donde Lucía Gómez Robledo interpreta a Constanza, quien junto a Pepe (interpretado por Andrew Leland Rogers), dan vida a personajes que define como “reyes del viento”.

Sobre ello, Lucía asegura que los personajes que encarna junto a Leland Rogers “no son reyes de nada, (tienen) ambiciones desbocadas que no llevan a nada. Están jugando a ser grandes y no necesariamente sale bien”, comentó en entrevista para La Razón de México. Los mismos se encuentran inspirados en los emperadores Carlota y Maximiliano de Habsburgo para retratar una realidad que ha atravesado el tiempo.

“Maximiliano y Carlota vivían en un México que solo existía en sus mentes y todavía hay una clase mexicana que vive muy aislada y en un mundo imaginario. Entonces, ese es el comentario profundo de la película sobre el México moderno, trayendo elementos del pasado para ilustrar el presente”, explicó.

La cinta combina elementos del siglo XIX junto con la época del Virreinato y la actualidad. Además, se encuentra llena de referencias pictóricas, históricas y también literarias, desde una de las poesías más conocidas de Nezahualcóyotl, hasta una frase de Karl Marx que sin duda marca una tendencia en la cinta, “la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa”.

Para el personaje de Gómez Robledo, Constanza vive en la tragedia, ya que dentro de todo, sigue experimentando las condiciones sociales de su género: “El camino de ella en un mundo de señoritas está muy trazado. Se tiene que casar y va a pasar de casa de su papá a casa de su marido, cosa que todavía es una realidad en muchos lugares del mundo, hay muchas mujeres que todavía son cosificadas”, señaló.

Constanza está inspirada principalmente en Carlota de Habsburgo y también en la reina consorte de Francia en el siglo XVIII, María Antonieta, a quienes llama “reinas trágicas”, por lo que les trajo haber nacido en alta alcurnia durante una época de cambios políticos.

“Por mucho de que estemos hablando de reinas, emperatrices, esas dos mujeres tienen unos destinos donde no podría ser más trágico. La locura de Carlota durante más de 60 años encerrada en un castillo, María Antonieta guillotinada”, reflexionó, “por mucho de que estemos en una situación privilegiada, como que hay una tragedia que persigue a mujeres en el poder [...] Hay un tema de reinas tristes, de reinas trágicas”, admitió.

Ante ello, encuentra en su personaje a alguien disruptivo, que llama la atención por su misterio y forma de dejar de lado un destino indeseable. “Esta película es muy clara en enmarcar que los hombres de este universo son muy violentos. Yo creo que ella intuye que su futuro sería triste [...] Tiene un instinto de supervivencia, ella está tramando su escape”, contó sobre su personaje, que para ella, es la parte más amable de la historia.

‘Una película de amor y guerra’ no sólo revive las historias de figuras envueltas en tragedia, sino que también abre la puerta a cuestionar la desigualdad y violencia que persiste en el presente, todo desde una perspectiva cómica que hace más digerible lo que se quiere contar.