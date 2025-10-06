¿Quién era y de qué murió Kimberly Hébert Gregory? Actriz de Grey’s Anatomy y The Big Bang Theory

Murió la actriz Kimberly Hébert Gregory a los 52 años de edad. La información fue confirmada por su ex esposo, Chester Gregory, quien indicó: "Eras la encarnación de la brillantez, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia transmitía tanto fuego como elegancia”.

Fue el pasado 3 de octubre que Kimberly Hébert Gregory falleció de acuerdo con él. “Mucho más que mi exesposa, fuiste mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco vivo de tu luz. A través de él, tu brillantez nunca se desvanecerá. A través de él, tu risa siempre resonará“, escribió sobre ella.

El anuncio del deceso desató una ola de mensajes por parte del público y también por los miembros de la industria del entretenimiento, donde lamentaban la pérdida de la actriz que pudimos ver en series como The Big Bang Theory, Grey’s Anatomy y más.

¿Quién era y de qué murió Kimberly Hébert Gregory?

Kimberly Hébert Gregory nació el 12 de julio de 1972 en Houston, Texas y desde su juventud mostró un interés en las artes escénicas. Estudió en la High School for the Performing and Visual Arts y posteriormente, consiguió una licenciatura en Psicología en Mount Holyoke College.

Tras participar en obras de teatro, la famosa dio el salto a la pantalla chica. Con más de dos décadas de trayectoria, la mujer participó en varias producciones reconocidas.

De 2016 a 2017 fue un personaje clave en la serie Vice Principals de HBO donde interpretó a la Dra. Belinda Brown, una directora escolar firme y carismática. Este papel le ayudó a consolidarse como una artista versátil.

I just heard that Kimberly Hébert Gregory, who played Mrs. Kyra Hay in Better Call Saul as the Deputy District Attorney passed away on Oct 3rd at the young age of 52. RIP ❤️ pic.twitter.com/gascm62Jd9 — Saul Goodman ⚖ (@itsSaulGoodman) October 6, 2025

También destacó en The Big Bang Theory, pues apareció como Ms. Davora, una vidente a la que recurren Penny (Kaley Cuoco) y Sheldon (Jim Parsons). Sheldon le dice: “No pretendo ofenderte, pero eres un fraude, tu profesión es una estafa y tu sustento depende de la credulidad de gente estúpida. De nuevo, sin ánimo de ofender”. Ella le aconseja que se case con Amy Farrah-Fowler (Mayim Bialik).

Su primer crédito cinematográfico fue enI Think I Love My Wife(2007), junto a Chris Rock y Kerry Washington. Otros créditos incluyen apariciones en Grey’s Anatomy, Gossip Girl,Dos hombres y medio, Law & Order, Better Call Saul, Brooklyn Nine-Nine, Barry, y The ActyDollface.

De momento, se desconoce la causa de muerte de la actriz o si contaba con algún padecimiento que mermara su salud, pues los familiares y amigos cercanos han preferido mantener la información en lo privado.