Estos son los VIDEOS virales que volvieron famosa a Selena Kush

Selena Kush cambió su vida cuando decidió convertirse en creadora de contenido para adultos, siendo una de las modelos +18 más reconocidas en los últimos años en Sinaloa. Su contenido en Internet la ha convertido en una persona viral en el pasado.

Y es que además de su contenido íntimo, Selena Kush también ha incursionado en otras plataformas, las cuales ha utilizado para promocionar sus sitios de paga y para dejar que su público la conozca un poco más en el día a día.

De este modo, unos de sus videos virales la muestran en situaciones cotidianas, como comiendo un elote con amigos o en compañía de otras chicas donde luce su figura espectacular.

“Yo me dediqué a subir videos con mi esposo (Josh), y fue lo mejor de todo, éramos como una pareja cómica, pero luego mi hermana me dijo que tenía bien poquitos seguidores, fue ahí donde comencé con un contenido un poquito más elevado y subí en 15 días a 180 mil seguidores”, relató en el pasado sobre el inicio de su creación de videos íntimos.

Al respecto, uno de los videos que la hizo viral por primera vez fue uno en el que se hizo viral por andar en traje de baño. “No había problema alguno con eso, pero me criticaron mucho”, contó anteriormente.

La mujer también ha llamado la atención en plataformas como TikTok gracias a sus videos donde venden ‘bolis’ a cambio de un beso. En estos videos, ella y otra modelo besan a quiénes compran el helado en la calle, lo que genera mucha curiosidad.

También ha llegado a colaborar con la creadora de contenido Kari Morfy, quien se hizo famosa por vender la bebida mexicana en la calle mientras luce poquita ropa. Los videos han llamado la atención por la belleza de las mujeres.