Prepárate para el domingo 12 de octubre con la final de Monteverde’ y el inicio de ‘¿Quién es la máscara?’

Final de la telenovela ‘Monteverde’ y el inicio de ‘¿Quién es la máscara?’

El fin de semana es el momento perfecto para relajarse y disfrutar del entretenimiento desde casa. Este domingo 12 de octubre, la señal de Las Estrellas ofrece dos emisiones que son imperdibles para la audiencia; por un lado, el final de la telenovela Monteverde, así como el estreno de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?

Acaba Monteverde, la telenovela

Por un lado, la telenovela Monteverde, protagonizado por África Zavala y Gabriel Soto, se consolidó como una de las novelas más exitosas de 2025, pues consiguió mantenerse en el horario estelar de lunes a viernes durante la emisión de sus intensos episodios.

Carolina acepta casarse con el hombre de su vida y no puede creer que ya tenga su anillo de compromiso



Últimos capítulos de #Monteverde 💚 de lunes a viernes a las 8:30 p.m. por #LasEstrellas ✨ pic.twitter.com/welNrnDKqX — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) October 8, 2025

La historia sigue a Carolina (África Zavala). Su vida cambia radicalmente al ser acusada injustamente de un fraude cometido por su esposo. Por ello se ve obligada a salir huyendo con su hijo Andrés (Juniel García) y adoptará la identidad de Celeste, su hermana melliza que es monja, para refugiarse en Monteverde, pero todo se complica cuando conoce a Oscar León (Gabriel Soto).

TE RECOMENDAMOS: Reality llega a México Adal Ramones alaba que La Granja VIP no tenga comodidades

El último episodio de la telenovela será transmitido a las 18:00 horas y promete ser un momento de impacto para quienes han seguido la historia desde el inicio, pues todo puede pasar antes de que los protagonistas encuentren su final feliz.

Inicia ¿Quién es la máscara?

Uno de los estrenos más esperados del año es el de la novela ¿Quién es la máscara?, una producción que arranca su tercera temporada, ahora con Ana Brenda Contreras en el panel de investigadores junto a Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.

El programa reunirá a 18 personajes ocultos; su propuesta visual será renovada en esta ocasión gracias al uso de la Inteligencia Artificial; lo que ayudará a que las cápsulas con pistas cobren una nueva vida.

La producción se estrena a las 20:30 horas a través de Las Estrellas, justo después del final de la novela Montenegro, por lo que las emociones continúan en el canal.