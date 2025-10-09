Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 9 de octubre 2025?

Después del draft y después de la Copa Internacional de Exatlón México, los deportistas más queridos del país regresan a la competencia para disputarse la Villa 360.

Hoy habrá dos competencias, una es por el territorio y la segunda es por la medalla femenil, la presea más deseada para obtener ventajas en las eliminaciones de los fines de semana.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

Según los sitios de spoilers especializados en Exatlón México, el ganador de la Villa 360 de hoy sería el equipo azul, sin embargo, cabe recordar que los spoilers no siempre son certeros, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador de hoy.

Por supuesto que los rojos no quieren dejar las comodidades y los azules están impacientes por ir a descansar de la mejor manera posible lejos de las barracas, ¿quién era el afortunado de esta noche?

¿Quién gana la medalla femenil de hoy en Exatlón México?

Además de la competencia principal, las mujeres tienen que hacer uno de los juegos más esperados: la pelea por la medalla individual.

De acuerdo con los spoilers, la ganadora de la medalla de hoy de Exatlón México es Mati Álvarez. Terminator regresó a las playas de República Dominicana, en donde se graba el reality show, para demostrar su poderío, para seguir afianzandose como una de las leyendas más grandes.

Mati, en el avance del programa de hoy, decretó que saldría a pelear la medalla y que ella la quería porque es una herramienta para las finales, sabemos que ella cuando dice algo así lo logra, sin embargo, todo puede pasar y puede que alguien más se quede con la presea de hoy, los fans tienen que ver la competencia completa.

Por otro lado, apenas va empezando la temporada y los equipos ya están en conflicto. En los rojos una de las competidoras ya anda regañando al equipo, algo que le parece injusto a los fans, ya que es de las deportistas nuevas. Mientras que El Mono anda haciendo polémica para provocar a los azules como ya es costumbre.

Del lado de los azules Koke Guerrero también anda motivando al equipo, además de que él fue el que se llevó la medalla varonil, por lo que deja ver que él va por un nuevo campeonato, con esto superaría completamente a Mati Álvarez con el número de trofeos.