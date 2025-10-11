Actriz patea a niño de 6 años porque creyó que la iba a asaltar; fiscalía investiga

La actriz Nawell Madani, causó indignación en redes sociales luego de que se diera a conocer que es investigada por agredir y dejar en shock a un niño de 6 años el lunes 6 de octubre por la noche, mientras transitaba por los Campos Elíseos de París. La también comediante aseguró que pateó al menor debido a que temía ser asaltada por él.

De acuerdo con el medio francés Le Parisien, los hechos ocurrieron cuando la familia del pequeño de 6 años, quien, junto a sus tres hermanos, es una figura reconocida en TikTok, salía de un restaurante en la zona.

En ese momento, se les acercó un seguidor llamado Nabil y, mientras conversaban, vieron pasar a la comediante con la que el fan había trabajado anteriormente. Al reconocerla, les explicó a los niños quién era ella, por lo que los menores, de entre 6 y 13 años, comenzaron a correr hacia la actriz para pedirle una foto.

Sin embargo, la comediante reaccionó de mala forma y, con molestia, les gritó que no se acercaran. El padre de los niños relató al medio que, durante el momento del incidente, sus hijos mayores se detuvieron tras el grito de la mujer, pero el pequeño de 6 años no escuchó y continuó corriendo hacia ella.

Cuando el niño logró acercarse, intentó acariciar al perro que la mujer llevaba en su bolso, pero ella se giró bruscamente y le lanzó una patada en el pecho, lo que hizo que el pequeño cayera al suelo con fuerza.

Según el relato de los testigos, mientras el niño permanecía tendido en el pavimento, escucharon a la actriz decir: “Ahora sí que me vas a respetar”.

El niño, entre lágrimas, se levantó y corrió hacia su padre, gritando. Nabil relató que, pese a la situación, el hombre se mantuvo sereno, mientras que la actriz sacó su celular, comenzó a grabar y acusó a los niños de querer robarle, llamándolos “escoria”.

El menor fue trasladado al hospital de emergencia esa misma noche y no se encontraron lesiones visibles. Sin embargo, regresó unos días después al centro médico por un dolor en el pecho.

Las autoridades de París, Francia, ya investigan el caso y abrieron una carpeta de investigación por violencia contra un menor de 15 años.

🚨🇫🇷📹 VOICI LA VIDÉO DE NAWELL MADANI, 44 ANS, ACCUSÉE D’AVOIR AGRESSÉ UN ENFANT DE 6 ANS !



(Le Parisien) https://t.co/SCRz3ywav3 pic.twitter.com/kMAEMItRRR — Impact (@ImpactMediaFR) October 8, 2025

¿Quién es la actriz que pateó a un niño de 6 años?

Nawell Madani, ahora conocida por haber agredido al niño, es una comediante, actriz y guionista belga de origen argelino. Saltó a la fama por su humor que critica temas sociales y culturales.

La actriz ha trabajado en televisión, cine y stand-up, y es conocida por romper estereotipos y abordar temas como el racismo y la identidad femenina. Por ello, la situación con el menor ha causado polémica en redes sociales.