Yor Campos es una creadora de contenido originaria de Costa Rica que se ha convertido en una figura popular de Internet. La joven cuenta con casi 80 mil seguidores en redes sociales como Instagram y su fama va en aumento.

Conoce el clip que la lanzó a la fama en las plataformas digitales.

El VIDEO con el que Yor Campos se volvió famosa

El video que lanzó a la fama mundial a la creadora de contenido fue publicado el 2 de noviembre de 2024 en Instagram.

En este, Yor Campos usa unas gafas cuadradas y una blusa color plateada de tirantes con escote en uve, así como un short. El fondo está enmarcado por una cama y algunos cojines con estampado de flores, por lo que se puede intuir que la creadora de contenido grabó el clip en su habitación.

El clip acumula 131 mil Me Gusta y más de 4 millones de reproducciones.

Otro video por el que podrías conocer a Yor Campos es uno donde usó el audio de “La Bebe (remix)” de Yng Lvcas y Peso Pluma. La tiktoker aparece usando un pants y una blusa tipo crop top de manga larga en color negro.

Además, luce una melena en tono cobrizo. El clip cuenta con 2,5 millones de reproducciones.

Recientemente realizó una colaboración con Silver Day Brenes, otra creadora de contenido para adultos. Yor Campos informó que dichas imágenes se encuentran en OnlyFans ya disponibles.

¿Quién es Yor Campos?

Yor Campos es una creadora de contenido de OnlyFans originaria de Costa Rica que se ha vuelto muy popular.

En la actualidad, tiene 71,9 mil seguidores en su cuenta de Instagram yorsuccubusss y 520 mil en yowis.uwu. En esta plataforma comparte sesiones de fotos en distintas playas de su país y clips breves haciendo algunas rutinas de baile con audios virales.

Mientras tanto, en la red social TikTok, la joven acumula 367.3 mil seguidores.

La influencer ha mantenido su vida privada de forma discreta, por lo que no hay datos certeros sobre su edad. Del mismo modo, se desconoce si tiene pareja o si está saliendo con alguien en este momento.

De acuerdo con un video publicado en su perfil de Instagram, Yor Campos visitó México en marzo de este año, lo que entusiasmó a sus fans. También compartió fotos donde posa en las playas de Cancún, en Quintana Roo.