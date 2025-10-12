¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Shiba Moon? Esta es su identidad

Ella es Shiba Moon de ¿Quién es la máscara? 2025

Shiba Moon es una perrita que conquistó al público de ¿Quién es la máscara? 2025, en su presentación dio todas las referencias y vibes de Sailor Moon, por lo que emocionó al público.

Este personaje dio algunas de sus pistas como que es una mamá influencer de belleza y estilo de vida, que creció en el mundo del espectáculo desde pequeña, por lo que está acostumbrada a la vida pública.

Otra de sus pistas fue que ama el ballet, por lo que los fans y los investigadores consideran que ella es bailarina.

Quién es Shiba Moon de ¿Quién es la máscara? 2025

De acuerdo con las filtraciones, Shiba Moon es la actriz y conductora Adamari López, ella es mamá y también influencer.

Shiba Moon de ¿Quién es la máscara? 2025 ı Foto: Especial

Otra de sus pistas era que en su vestimenta tenía una A, en referencia a la inicial de su nombre.

Shiba Moon ı Foto: Especial

Si bien los fans adoraron su número musical, en el que interpretó una canción en inglés y puso todo el ambiente en el programa, lamentablemente parece que este personaje será el primer eliminado de la temporada.

Sin embargo, otras de las apuestas de los fans eran que Shiba Moon era Érika Buenfil, quien también es una mamá influencer, además de ser actriz, pues ella se viralizó mucho en TikTok durante la pandemia. También sonó el nombre de Triana, otra famosa influencer que es madre y que comparte su vida a través de las redes sociales junto con su esposo Fernando Lozada.

Shiba Moon la eliminada de ¿Quién es la máscara? 2025

Los seguidores del programa lamentaron que Shiba se haya ido rápidamente, pues consideraron que este personaje tenía mucho potencial para seguir adelante en la competencia.

"Pues yo no sé porqué eliminaron a la Shiba Moon, porque el Federico no me gustó jajaja, quién sabe el otro personaje“, fue uno de los comentarios de los usuarios de redes sociales que pudieron ver la transmisión adelantada del programa a través de Univisión en Estados Unidos.