Exponen que Rorro Villanueva tenía hijos y esposa antes de Lizeth Adamary | VIDEO

Rorro Villanueva y Lizeth Adamary se encuentran en el ojo del huracán, pues se reveló que el influencer que destacaba por ser para muchos un papá primerizo, en realidad ya tenía dos hijos y una esposa antes de su relación pública con la creadora de contenido.

Rorro Villanueva se casó con otra mujer antes de Lizeth Adamary

Fue a través de la cuenta de Reina Venenosa que se filtraron imágenes de Rorro Villanueva cuando era más joven, en las que muestran que ya estaba casado y que hasta tenía hijos, antes de su relación con Lizeth Adamary.

A través de las redes sociales, se viralizaron fotos de él cuando era joven con otra chica, con quien se casó y tuvo hijos. De acuerdo con los rumores, decían que se separó de su ex esposa porque él la golpeaba.

Asimismo, el chisme lo acusaba de ignorar y negar por completo a sus hijos, lo que desató todo tipo de cuestionamientos y mensajes contra el creador de contenido.

Rorro Villanueva aclara rumores

A través de sus redes sociales, Rodrigo habló sobre la polémica, al revelar que es cierto que en el pasado estuvo en una relación de once años con la que tuvo dos hijos. “Hace cinco años que yo no sé nada de ella, pero sin descuidar a mis hijos”, contó.

En ese sentido, reveló que sus padres le ayudaron a mantener el contacto con sus hijos, pues funcionaban de intermediarios. Asimismo, dice que busca ser un papá presente para sus niños y que se hace responsable, incluyendo la pensión que da mes con mes.

“Mis hijos sabían de mi nueva pareja, que tenían un nuevo hermanito”, aseguró. También mencionó que su pareja actual sabía de su pasado: “Desde el día uno que empezamos a salir Lizeth y yo le notifiqué sobre esto, lo cual ella aceptó porque no tiene nada de malo”, dijo.

El famoso mencionó que decidió mantener a sus hijos en secreto “por respeto a su privacidad”, aunque puntualizó que a su hijo con Lizeth sí lo muestra por un mutuo acuerdo. Además, negó haber dicho en algún momento que era papá primerizo.