Juliette Binoche presenta su nuevo documental como directora In-I In Motion.

El pasado fin de semana se dio el esperado regreso de Juliette Binoche al Festival Internacional de Cine de Morelia, donde, en esta ocasión, asistió para presentar In-I In Motion, documental que ella misma dirigió y en el que muestra su gusto por experimentar creativamente dentro del formato fílmico, así como su pasión por el arte en general.

“Me transformo a través de una película y me siento muy privilegiada de hacer lo que hago”, confesó la intérprete y realizadora en conferencia de prensa en la cual habló de su trabajo cercano junto con el coreógrafo británico Akram Khan para embarcarse en la realización de su nueva película, revelando además que en el año 2007 “creamos el espectáculo en seis meses, hicimos unas 120 presentaciones en diferentes lugares y cuando estábamos en Nueva York Robert Redford me dijo viéndome a los ojos ‘tienes que hacer una película con esta pieza’”.

Previo a la conferencia, la actriz francesa estuvo presente en la develación de una placa especial, recordando también su última visita al festival hace once años. E igualmente recibió el Premio a la Excelencia Artística como reconocimiento a su notable y ya larga trayectoria profesional dentro del ámbito cinematográfico, evento donde se mencionaron también algunas de las valiosas aportaciones que ha hecho ella a la industria del cine.

TE RECOMENDAMOS: Entrevista con la actriz española Goya Toledo celebra que Amores Perros siga viva a 25 años de su estreno

“Las películas han sido mi vida, no solo la mía sino la de mucha gente porque no soy solo yo, está la gente que me filmó, la gente que iluminó las escenas, los que editaron, quienes escribieron todas estas historias y mucha gente que estuvo alrededor para que pudiera ser esto posible”, dijo al recibir el reconocimiento.

La actriz compartió también que “la actuación es un don, un regalo que abre nuestros corazones, que abre nuestras mentes y es importante que cuando veamos películas, seamos conscientes de qué películas elegimos ver, especialmente en estos tiempos; como artista lo que quiero es decir la verdad y poder inspirar a otras personas, esta película que hice es algo que yo siempre quise hacer, yo no soy una bailarina y en realidad yo tampoco era una actriz al principio, es algo que se fue haciendo en el camino, lo que siempre quise hacer es contar historias y decirle que sí a este sueño que creamos juntos”.

Para finalizar, la actriz develó una butaca con su nombre, la cual permanecerá en una de las salas de uno de los cines sede del festival.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR