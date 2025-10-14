La Más Draga 7: ¿Quién es la ELIMINADA y quién ganó el reto de hoy 14 de octubre?

Este martes, el tercer episodio de La Más Draga 7 promete mucho brillo, caos y momentos intensos. El reality showmás visto de Latinoamérica de este arte relacionado a la comunidad LGBT+ no deja de sorprendernos con sus revelaciones y secretos.

Durante el episodio anterior de La Más Draga, se dio a conocer un cambio que hará la competencia muy diferente. La nueva regla de la competencia tiene que ver con los botones que cada juez tiene en su lugar.

Este botón da la oportunidad de que los jueces detengan el doblaje en cualquier momento de la presentación, lo que hará que ambas drags que se enfrenten deban abandonar la competencia. Esto solo ocurre si no se esfuerzan los suficiente.

Tercera invitada de la temporada, Natalia Jiménez

Este martes 14 de octubre, Natalia Jiménez se convirtió en la invitada de la producción para juzgar el talento de la feminosas junto con Yari Mejía, Letal y Natalia Sosa.

"Llega una de las voces más privilegiadas del mundo, ella es carismática, con una trayectoria admirable, cantautora poderosa que nos ha hecho estremecer con sus canciones, ella es una artista 360 y hoy engalana la noche“, celebra la cuenta oficial de Instagram de La Más Draga 7.

Puedes ver el programa de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube cada martes a partir de las 21:00 horas.

Participantes de La Más Draga 7

En esta temporada, hay 14 las participantes que conforman a la nueva generación de feminosas ‘del séptimo sello’. La semana pasada, salió Paty Piñata, por lo que ellas son las que quedan:

Konny Kortez Tulsa Brighty Stun Moon Deetox Greta Grimm Nayla Downs Ricura Santana Axelle De Vil Candela Yeye Oslo Caos Lasciva Calypso

INFORMACIÓN EN DESARROLLO