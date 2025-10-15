Brandon Zariñan es un actor que ha llamado la atención en los últimos días por su supuesto vínculo amoroso con Felicia Mercado, exreina de belleza y presentadora mexicana. En julio de este año la Señorita México en 1977 se mantuvo muy cercana a Antonio Pérez Garibay, padre del piloto tapatío Sergio Checo Pérez.

Uno de los detalles que más genera escándalo del supuesto romance es la diferencia de edad que hay entre ambos, pues Brandon tiene aproximadamente 21 años y la actriz 65. Entre ellos hay una diferencia de 44 años.

Sin embargo, el joven modelo asegura que la edad no es impedimento. Aunque su relación no ha sido confirmada, fueron vistos juntos recientemente.

Aquí te contamos quién es Brandon Zariñan, quien habría conquistado el corazón de Felicia Mercado.

¿Quién es Brandon Zariñan? Conoce al galán de Felicia Mercado

Brandon Zariñan es un joven actor, modelo y participante en reality shows mexicano. Se especula que es originario de Tijuana, Baja California, y que tiene 21 años.

Además, Brandon cuenta con acreditación de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

El galán de Felicia Mercado ha trabajado como modelo, colaborando con marcas y apareciendo en publicaciones de moda. Fue concursante del reality Abandonados, Asia: La ruta del dragón, en octubre de 2024, siendo uno de los favoritos para ganar, lo que le dio bastante popularidad en televisión y redes sociales.

¿Quién es Felicia Mercado?

Felicia Mercado es una actriz, cantante y exreina de belleza mexicana, reconocida por su participación en telenovelas, cine y teatro.

Nació el 17 de diciembre de 1959 en Tijuana, Baja California, México, y saltó a la fama tras ganar el certamen de Señorita México en 1977, lo que la catapultó al mundo del espectáculo.

Su carrera como actriz comenzó en la década de los 80, y uno de sus papeles más recordados fue como la villana Catalina Creel en la telenovela Cuna de lobos, donde sustituyó a la actriz original, María Rubio, en la parte final de la historia.

A partir de ahí, Felicia Mercado participó en numerosas telenovelas exitosas como Rosa Salvaje, María Mercedes, Salomé, La Casa al Final de la Calle, entre otras.

También ha trabajado en películas del cine mexicano y producciones teatrales e incursionó como cantante en los años 90.

Actualmente Felicia Mercado forma parte del programa de Hoy, al participar en Las Estrellas Bailan en Hoy, un reality show de baile. Su pareja actual en el concurso es Jordan Mendoza, actor, modelo y presentador de televisión originario de Venezuela.