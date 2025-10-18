Karely Ruiz protagoniza el combate más esperado de la noche en el evento Stream Fighters 4, en el que se enfrentará a la influencer colombiana Karina García.

La creadora de contenido mexicana hace su debut formal en el ring con la pelea de hoy y se ha preparado desde hace unos meses para darlo todo.

La cita es el sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, sin embargo, puedes ver por streaming los combates. Aquí te decimos cómo y a qué hora.

¿Dónde ver y a qué hora ver la pelea de Karely Ruiz EN VIVO?

Para los seguidores mexicanos, el espectáculo comenzará a las 15:00 horas (hora del centro de México) este sábado 18 de octubre. Aunque el evento arranca temprano, se estima que el combate estelar de Karely Ruiz vs Karina García se desarrollará alrededor de las 18:00 horas.

El único medio de transmisión será la plataforma de streaming Kick, mediante el canal oficial de WestCOL. No habrá transmisión por televisión abierta ni por señal de paga.

Para ver a Karely en acción en vivo, sólo debes acceder a Kick desde tu dispositivo, ya sea un smartphone, en una computadora o a la app en televisión, y buscar el canal de WestCOL. La transmisión será gratuita.

La plataforma, además de la pelea estelar, transmitirá el pesaje, las entrevistas con las y los concursantes y contenidos adicionales del evento.

¿Qué otras peleas habrá en el Stream Fighters 4?

Además de la pelea estelar entre la mexicana Karely Ruiz vs la colombiana Karina García, habrá otros combates esta noche en Stream Fighters 4:

The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile).

Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia).

Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia).

JH de la Cruz (Colombia) vs Cristorata (Perú).

Yina Calderón (Colombia) vs Andrea La Valdiri (Colombia).

Esta cartelera incluye varios participantes de la escena de creadores de contenido e influencers de América Latina que se suman a poner al límite su cuerpo en una pelea transmitida a nivel global.

Artistas que animarán el evento

Entre los artistas que se presentarán en Stream Fighters 4 están:

Farruko , el reguetonero puertorriqueño.

Cosculluela , rapero puertorriqueño, conocido como El Príncipe .

DJ Argu, también productor musical que ha colaborado con figuras como Feid, Pitbull, Fonseca, Paulina Rubio, Omar Courtz, Akapellah, Ñengo, Noriel, Kris R.

Los shows de los artistas se intercalarán entre peleas para brindar al público un evento único donde se une el mundo de los creadores de contenido e influencers, la música y el boxeo.