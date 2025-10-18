La influencer mexicana Karely Ruiz se prepara para dar un giro sorprendente en su carrera al incursionar en el mundo del boxeo con su debut en el evento Stream Fighters 4. En redes resaltan que su figura ha cambiado notablemente con el entrenamiento físico.

El esperado espectáculo que une el deporte y las celebridades de Internet se llevará a cabo este sábado 18 de octubre de 2025, en el recinto del Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia.

A pocas horas de su pelea, te contamos cuánto pesa Karely previo a su enfrentamiento con Karina García.

¿Cuánto pesa Karely Ruiz previo a Stream Fighters 4?

Durante los últimos meses, Karely Ruiz mostró en sus redes sociales todo el proceso de entrenamiento que siguió para su debut en el boxeo amateur. Esta preparación provocó un evidente cambio en su físico, algo que quedó claro durante el pesaje oficial previo a su pelea.

La influencer Karely Ruiz llega al evento Stream Fighters 4 con un peso confirmado de 55.1 kilogramos en el pesaje preliminar realizado para su combate.

Algunos usuarios en redes sociales señalan que en el pesaje final bajó a 54 kg. También se sabe que la creadora de contenido tiene una estatura de 1.65 metros.

Karely Ruiz se preparó intensamente para su enfrentamiento contra Karina García, incorporando entrenamientos de fuerza, resistencia y técnica de boxeo, todo con la finalidad de presentarse en las mejores condiciones posibles para la pelea en Stream Fighters 4.

Karina García es una modelo e influencer colombiana de 28 años. La joven se hizo conocida por su participación en el reality La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Dónde ver la pelea de Karely Ruiz en Stream Fighters 4?

Como te comentamos al inicio de esta nota, el evento Stream Fighters 4 se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025, en el recinto del Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia.

El arranque de la función está programado para las 16:00 horas (hora de Colombia), lo que equivale a las 15:00 horas (centro de México). La transmisión será gratuita, a través de la plataforma Kick, en el canal oficial del organizador WestCOL.

Stream Fighters 4 es un evento que tiene un formato parecido al de La Velada del Año, organizado por el influencer español Ibai Llanos, en el que ha sobresalido la creadora de contenido mexicana Alana Flores.