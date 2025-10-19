Cardi B asiste al concierto de Ana Gabriel y demuestra que es una verdadera fan | VIDEO

Al parecer, nadie se puede resistir a la cultura mexicana. Hace unos días Justin Bieber sorprendió a sus fans al cantar con mariachi y luego con una banda sinaloense. Esta vez, Cardi B fue vista en el concierto de Ana Gabriel, un icono de la música en español.

La rapera estadounidense asistió al show en Nueva York y demostró que es una auténtica fan al cantar con mucho sentimiento todos los temas de la artista.

El momento se volvió rápidamente viral en redes sociales y los seguidores de Cardi B aseguran que es “la verdadera latina”, haciendo referencia a artistas como Jennifer López y Selena Gómez, quienes tienen raíces de América Latina, pero han demostrado conocer muy poco la cultura hispana.

Cardi B, fue vista en el concierto de la cantante mexicana Ana Gabriel. Además, la rapera originaria de El Bronx compartió varias historias de Instagram desde las primeras gradas del show en Nueva York, interpretando a todo pulmón temas como “Es Demasiado Tarde”, “Quién Como Tú”, “No Te Hago Falta“ y ”Ay Amor“, entre otros.

En redes sociales internautas elogiaron la habilidad de la estadounidense para cantar en español. Cardi nació en Nueva York, pero ha expresado públicamente con orgullo que tiene raíces latinoamericanas, pues su madre es de Trinidad y su padre de República Dominicana.

En distintas ocasiones, la artista ha expresado su aprecio por las voces icónicas de la música en español. De hecho, años atrás sorprendió al interpretar fragmentos de canciones de Rocío Dúrcal, dejando claro su afinidad con la música latina.

En una de sus historias, la rapera compartió la palabra “Viva” acompañada de una bandera de México, un gesto que fue interpretado por sus fans como una muestra de respeto y admiración hacia la música de este país.

El hecho de que Cardi B asistiera al concierto resalta la influencia que ha tenido Ana Gabriel en la cultura latinoamericana y legado musical continúa rompiendo barreras generacionales.

Algunos comentarios en X, antes Twitter, hechos por los seguidores de la cantante fueron:

“Me la imagino haciendo el quehacer con música de Ana Gabriel, Lucha Villa y Jenni Rivera“.

“Ay, cómo amo a Cardi B sacando su faceta de señora despechada“.

“Yo si creo que Cardi iría a un concierto de Selena y Jenni Rivera“.

Se estima que la UBS Arena en Belmont, Nueva York alojó a 18 mil personas que, como Cardi B, corearon los éxitos de Ana Gabriel.