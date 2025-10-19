Sam Rivers, bajista y miembro fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit, murió a los 48 años, se dio a conocer ayer 18 de octubre. Los fanáticos del nu metal expresaron sus condolencias en redes sociales, además de su sorpresa, pues la noticia fue inesperada.

Muchos internautas se preguntan cuál habrá sido la causa de muerte del músico de Jacksonville, Florida; aquí te contamos lo que se sabe.

Limp Bizkit despide a Sam Rivers

A través de una publicación en redes sociales, acompañada de una foto de Sam Rivers, la banda estadounidense Limp Bizkit le dijo adiós al bajista.

“En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era sólo nuestro bajista, era magia pura. El pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que jugamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado”, recordó la banda.

Además, se mencionó que el músico estará siempre presente en sus canciones y en sus recuerdos. “Compartimos tantos momentos (salvajes, tranquilos, hermosos) y cada uno de ellos significaba más porque Sam estaba allí. Fue un tipo de humano que sólo se puede hacer una vez en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo”, continuó el mensaje.

“Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo, hermano. Tu música nunca termina. Fred, Wes, John y DJ Lethal”, finalizó Limp Bizkit. La publicación de Instagram ya cuenta con 500 mil Me Gusta.

¿De qué murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit?

Diversos reportes periodísticos y declaraciones del propio músico revelaron que Sam Rivers padeció una grave enfermedad hepática relacionada con su prolongado consumo de alcohol. Esta condición lo llevó a retirarse temporalmente de Limp Bizkit en 2015, atravesando uno de los periodos más difíciles de su vida.

En entrevistas, el bajista relató que los médicos le advirtieron que su vida estaba en riesgo si no abandonaba el alcohol. Además, la situación fue tan crítica que tuvo que someterse a un trasplante de hígado, lo que lo obligó a priorizar su salud.

Aunque Sam Rivers logró reincorporarse a la banda en 2018, sus problemas de salud no desaparecieron. En 2024, durante un show de Limp Bizkit en el Festival Estéreo Picnic de Colombia, el músico apareció con una camiseta que decía “Fuck Cancer”, un mensaje que fue interpretado como una declaración indirecta de una nueva enfermedad, aunque ni él ni la banda lo confirmaron oficialmente.

Su fallecimiento a una edad temprana, 48 años, considerando sus antecedentes médicos, sugiere que su salud nunca se recuperó por completo. Sin embargo, aún no hay información oficial sobre la causa exacta de su muerte.