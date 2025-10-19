¿Qué le pasó a la streamer Emiru en la TwitchCon 2025? Acosador la besa a la fuerza | VIDEO

¿Qué le pasó a la streamer Emiru en la TwitchCon 2025?

La streamer Emiru protagonizó un momento lamentable durante su participación en la TwitchCon 2025, cuando un acosador se logró acercar a ella durante un Meet & Greet y la besó a la fuerza, además de mostrar un arma con la que alertó al público presente.

Actualmente, los streamers se han convertido en celebridades por la cercanía que aparentan, ya que suelen compartir con seguidores en transmisiones en vivo por largas horas. Sin embargo, esta relación parasocial que generan puede resultar en percepciones de la realidad alteradas y riesgos para los famosos.

Emiru es acosada en la TwitchCon 2025

Fue en la TwitchCon 2025 que un acosador de la streamer y cosplayer Emiru se saltó toda la fila durante su Meet & Greet. El sujeto la abrazó y la besó sin que nadie de la organización pudiera intervenir para evitarlo.

TE RECOMENDAMOS: Entrevista Lau Charles comparte un proceso catártico muy personal con Casa chica

En el video, podemos ver que todo ocurre bastante rápido, pues es cuestión de momentos en los que el sujeto, que llevaba una camiseta a cuadros, se le acerca a la famosa e invade su espacio personal, ante lo que ella busca hacerse hacía atrás.

Momentos después, es el guardia personal de la cosplayer quien empuja y saca del lugar al famoso. En ese sentido, en redes sociales criticaron tanto a los organizadores del evento como al público por no reaccionar al momento.

El público notó que el famoso habría sacado un cuchillo o navaja frente a la seguridad, pues de puede ver cómo sostiene algo que brilla y es alargado.

So some freak just assaulted Emiru at @TwitchCon . This behavior is fucking disgusting. I’m amazed that she still came back to finish the Meet and Greet line, honestly she deserves the utmost of respect. THIS HAS TO STOP!!!@EmiruUpdatess @emiru pic.twitter.com/pyO2QHQ9Pv — BaconCrumbz 🥓 @TwitchCon SD (@BaconCrumbz) October 18, 2025

El incidente ha despertado indignación en la comunidad de streamers, quienes mencionan que las mujeres en este tipo de eventos ya no quieren asistir para evitar situaciones de acoso con otros participantes.

Algunas reacciones por el incidente de acoso a Emiru en la TwitchCon 2025 son:

“¿Sacó un cuchillo?"

“Es una locura”.

“¡Qué horrible! Espero esté bien".

“Estaba esperando que lo golpearan o algo”.

"Twitchcon no sabe organizar un evento seguro. La gente es acosada".

“Ojalá que lo arresten”.