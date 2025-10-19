¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Ruby Gloss? Conoce su verdadera identidad

Ruby Gloss cautiva por su belleza y su sentido del glamour y la moda en ¿Quién es la máscara? 2025, quien entra a la competencia para demostrar sus habilidades en el escenario del programa más llamativo de la tele dominical.

Ruby Gloss es una botarga con forma de labial, de lip gloss, luce una mini falda plateada y unas botas altas, además de que emociona con sus frases destacadas durante el programa.

¿Cuáles son las pistas de Ruby Gloss?

De acuerdo con la información hasta el momento, Ruby Gloss, es muy glamorosa y claro que lo debe ser si es un elemento para embellecer, pero otra de sus pistas es que apuesta por la libertad de género, incluso se proclama como un personaje trans.

Los fans tienen que esperar para descubrir más pistas que den con la identidad de este personaje.

Quién es Ruby Gloss de ¿Quién es la máscara? 2025

Según los fans y los sitios especializados en spoilers del programa, Ruby Gloss de ¿Quién es la máscara? 2025 sería Karina Torres, amiga de Wendy Guevara, la propia Wendy Guevara o incluso afirman que también podría ser Karime Pindter.

Las primeras dos sí son mujeres trans que pertenecen a la comunidad LGBT+, pero del lado de Karime quien es una mujer bisexual que también es representante dela comunidad y por supuesto su público, en su mayoría, son de la comunidad, además es amiga de Wendy y pues quedaría con las pistas.

Hasta el momento esta es la apuesta que se tiene pero los fans tienen que esperar a que se descubra su identidad para conocer el rostro detrás de este personaje.

Horario de ¿Quién es la máscara? 2025

El horario de ¿Quién es la máscara? 2025 es de todos los domingos a las 8:30 pm por el canal de las Estrellas en México, en Estados Unidos se transmite en el canal de Univisión.