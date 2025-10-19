¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Sonny Hámster? Esta es su identidad

Sonny Hámster es uno de los nuevos personajes de ¿Quién es la máscara? 2025 y cautiva al público con su tierna botarga además de que se ve que es un personaje lleno de energía.

Pistas de Sonny Hámster

Hasta el momento lo que se sabe de Sonny Hámster es que ama bailar la música disco, por eso tiene un tremendo afro de peinado. Algunos fans aseguran que es chaparrito, por lo que su estatura sería un indicador para poder dar con su personalidad.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa para conocer el resto de sus pistas que darán más detalles sobre su verdadera identidad.

Quién es Sonny Hámster de ¿Quién es la máscara? 2025

Según las apuestas de los fans, Sonny Hámster de ¿Quién es la máscara? 2025 sería Manuel Mijares, pues consideran que podría parecerse porque ambos son de la misma época, también otros de los seguidores apuestan a que podría ser el influencer y comediante Chaparro Chuacheneger, pero hasta el momento todo son especulaciones.

Todo apunta a que Sonny Hámster sea uno de los personajes favoritos del programa y que sea un candidato para poder llegar a la final y confundir a los investigadores con sus pistas.

Los favoritos de ¿Quién es la máscara? 2025