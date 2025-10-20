Gaby Spanic cachetea a participante de La Granja VIP Brasil y es expulsada | VIDEO

La actriz Gaby Spanic desató polémica tras ser expulsada de la versión brasileña de La Granja VIP por abofetear a una de las participantes del programa, un momento que no tardó en hacerse viral en redes sociales y que ha dividido opiniones.

Gaby Spanic es expulsada tras agresión

Fue durante una dinámica en vivo que Gaby Spanic se lanzó contra una mujer llamada Tamires Assis. El incidente fue transmitido por televisión en Brasil y no pasaron más que minutos antes de que decidiera poner fin a la estancia de la actriz, tras 34 días de confinamiento.

Gaby Spanic se autoelimina de La Granja Brasil al cachetear a una participante. #AFazenda17 pic.twitter.com/WV0sum3H6d — La Comadrita (@lacomadritasoy) October 20, 2025

La actividad consistía en que los peones señalaran a los habitantes más pasivos del juego y tener una acción simbólica. Por ello, la actriz eligió a una aliada para destacar los enfrentamientos agresivos en la casa.

“Muchos se preguntarán por qué elegí a Tamires. Sé que llama mucho la atención, pero primero soy una mujer que viene de otro país y muchas cosas me han pasado. He sido acosada por la manera en que hablo, he sido atacada… ¡Gracias, gente de Brasil, que ya no tolera la violencia!”, comenzó.

Fue tras su discurso que Spanic le pidió a su contraparte que la golpeara, pero al negarse, ella fue quien la abofeteó antes de dar a conocer que quedaba fuera del programa: “Me despido, ya no puedo quedarme aquí. Me rindo, ¡adiós! Que Dios los bendiga a todos", dijo.

Tras la agresión, la actriz venezolana cuestionó a Tamires sobre porqué no se defendía y ella simplemente quedó inmóvil. Entonces, Gaby Spanic abandonó la terraza.

SAÍDA TRIUNFAL! Temos a melhor desistência/expulsão da história dos realities no Brasil. Gaby Spanic ficou para história! #AFazenda pic.twitter.com/iXMCwaoIRa — Lucas Pasin (@lucaspasin) October 20, 2025

Cabe mencionar que el equipo de Tamires defendió la bofetada como un acto premeditado de protesta, no una agresión real, resaltando la amistad entre ambas y el objetivo de exponer dinámicas tóxicas del programa.

De este modo, el público no reprochó a Gaby Spanic por sus acciones y al contrario, aplaudieron su valor de exponer la violencia de una manera tan fuerte y polémica, sin miedo a las consecuencias que podría albergar.