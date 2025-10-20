Jennifer Aniston presume cuerpazo y abdomen de acero a los 56 años

La actriz Jennifer Aniston publicó un video en redes sociales en el que presume su impactante rutina de ejercicio.

En el breve video que la protagonista de cintas como “Viviendo con mi ex” o series como “Friends” se le puede ver haciendo ejercicios de cardio y también estiramientos acompañados de una liga.

Lo más impactante del video es que la famosa luce un espectacular abdomen de acero, firme y marcado.

El video es parte de una campaña en la que la actriz invita a sus millones de seguidores a unirse a un desafío fitness para mejorar la calidad de vida o la figura.