El Conquistador: El riesgo es real llega a México con una producción internacional sin precedentes.

El reality show de supervivencia más extremo del mundo aterriza en México. El Conquistador: El riesgo es real, una producción internacional de The Mediapro Studio para TelevisaUnivision, llega para desafiar los límites físicos y mentales de sus participantes en una competencia de alto voltaje.

Con la conducción de Valeria Marín y Julián Gil, esta ambiciosa producción reúne a 36 concursantes dispuestos a todo por sobrevivir y conquistar el gran premio. Enfrentarán condiciones extremas, lesiones inesperadas y traiciones que pondrán a prueba no sólo su fortaleza, sino también su lealtad.

Los participantes estarán divididos en tres equipos, cada uno liderado por un capitán de élite:

Amazonas, comandado por Viridiana Álvarez, la primera mujer latinoamericana en escalar las 14 montañas más altas del mundo. Liderará un equipo conformado exclusivamente por mujeres.

Centauros, bajo el liderazgo de Eduardo Ávila, medallista de oro paralímpico en judo, quien estará al frente de un equipo mixto.

Titanes, dirigido por Peter Hance, entrenador personal, ex policía y ganador de El Gran Hermano en 2016. Él guiará a un equipo masculino.

El objetivo: conquistar un premio de 200,000 dólares (aproximadamente 4 millones de pesos) y hacerse merecedor del codiciado título de El Conquistador.

Como complemento exclusivo, el formato incluirá también Luna de miel extrema, un docu-reality donde los presentadores Julián Gil y Valeria Marín vivirán una luna de miel fuera de lo común, inmersos en el mismo entorno salvaje del programa. Esta experiencia estará disponible únicamente por ViX, al finalizar cada episodio transmitido por Canal 5.

El Conquistador: El riesgo es real se transmitirá de lunes a viernes a las 21:30 horas por Canal 5, a partir del lunes 27 de octubre. Los episodios también estarán disponibles en ViX.

