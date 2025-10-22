¿Quién es Juan Pa Serrano, novio de Apio Quijano?; la pareja se casa

Apio Quijano y su novio Juan Pa Serrano anunciaron su compromiso hace unas horas a través de un emotivo video. Por ello, los fans de los famosos esperan con ansias el día en que lleguen al altar.

Además, los seguidores del exparticipante de La Casa de los Famosos México 1 se preguntan quién es el joven que le robó el corazón al cantante de Kabah. Conoce a qué se dedica.

Apio Quijano y su novio Juan Pa Serrano se casan

El anuncio del compromiso de la pareja se hizo a través de un video donde Juan Pa Serrano le propone matrimonio a Apio Quijano durante un viaje en Italia.

En el clip se percibe a Juan diciendo: “¿Quieres tener una ceremonia conmigo?”. Y luego la respuesta de Apio, entre emoción y sorpresa: “Cállate ¿Es en serio? No es cierto, no m*mes, Juan”. Finalmente, el integrante de Kabah acepta y la pareja se abraza y celebra.

La publicación fue acompañada de un mensaje de agradecimiento de ambos y reveló que la pedida de mano fue hace unos meses: “Este gran momento ocurrió en junio… Gracias por tan linda respuesta de su parte y estamos felices de que sean parte de este momento, los queremos mucho y esperen noticias”.

Los fans de la pareja especulan que la pareja ya se casó o que muy pronto lo harán. Además, esperan con ansias las fotos del inolvidable momento.

La relación entre Juan Pa Serrano y Apio Quijano

La relación entre Juan Pa Serrano y Apio Quijano se mantuvo privada durante muchos años. Sin embargo, el romance ganó atención en el mundo del espectáculo cuando el influencer acudió a La Casa de los Famosos México 1 a apoyar a Apio fuera del reality show.

A partir de ese momento, ambos comenzaron a compartir con sus seguidores fotos y videos juntos. De acuerdo con una publicación en Instagram de Apio Quijano, la pareja cumplió 8 años de relación el 18 de septiembre de 2025.

¿Quién es Juan Pa Serrano, novio de Apio Quijano?

Juan Pa Serrano es un influencer mexicano que es reconocido principalmente por su trabajo en redes sociales por compartir contenido sobre viajes, gastronomía, estilo de vida y moda. Cumple años el 29 de junio y se especula en redes sociales que tiene alrededor de 35 años.

El novio de Apio tiene una cuenta activa en TikTok con más de 95.9 miles de seguidores y una presencia significativa en Instagram, red social en la que cuenta con más de 200 mil seguidores registrados hasta el momento.

Además, en los últimos dos años ha compartido contenido junto al cantante de Kabah, mostrando sus paseos por diferentes países o realizando bailes virales.

Juan Pa Serrano también ha colaborado con marcas en campañas de moda y turismo.