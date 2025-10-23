Iron Maiden en CDMX: Fecha, experiencia Trooper VIP, preventa y venta de boletos

El Run For Your Lives World Tour 2026 de Iron Maiden llega a México, así lo anunció la banda británica recientemente en redes sociales.

Este próximo show en la Ciudad de México se conmemorarán 34 años desde que los intérpretes de éxitos como “Run To The Hills” y ”Fear Of The Dark” visitaron el país por primera vez, con el Fear Of The Dark World Tour.

Los invitados especiales para este concierto aún no han sido anunciados, pero la banda asegura que se hará “a su debido tiempo”. Además, por primera vez en México, estará disponible la popular Experiencia Trooper VIP.

Hasta ahora, México es el único país de América Latina en el que han anunciado un concierto. Sin embargo, Iron Maiden aseguró que aún hay fechas por anunciar.

Aquí te contamos cuándo llega Iron Maiden a la CDMX, en qué recinto tocarán, en qué consiste la Experiencia Trooper VIP y a partir de qué fecha puedes comprar tus boletos para el show, que promete ser una experiencia única.

Fecha del concierto de Iron Maiden en CDMX

La banda británica anunció un concierto en México para el 2 de octubre en el Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.

Preventa y venta de boletos para ver a Iron Maiden en CDMX

De acuerdo con Ocesa, la preventa comenzará el jueves 30 de octubre, a las 11:00 am, y será exclusiva para clientes de Banamex. Los boletos salen la venta general el viernes 31 a la misma hora.

Los para el concierto de Iron Maiden en CDMX aún no han sido dados a conocer, pero se espera que los costos varíen desde $1,200 hasta $5,500 pesos mexicanos.

Iron Maiden have announced a return to Mexico for the Run For Your Lives World Tour 2026!



October 02 – Estadio GNP Seguros, Mexico City - MEXICO



This upcoming show will mark 34 years since Maiden first visited Mexico on the Fear Of The Dark World Tour, and this show is the… pic.twitter.com/hxQiyLvTXl — Iron Maiden (@IronMaiden) October 23, 2025

¿Qué es y qué puede incluir la experiencia Trooper VIP de Iron Maiden?

La experiencia Trooper VIP Package para los conciertos de Iron Maiden es un paquete especial de entradas con múltiples beneficios adicionales que van más allá del simple acceso al espectáculo que brinden en el recinto, en este caso, en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Si adquieres la experiencia, podrás obtener acceso temprano a una fiesta VIP, merchandising exclusivo sin filas o con acceso anticipado, bebidas incluidas (o vales para ello), una ubicación preferente en el Estadio, entre otras cosas que pueden variar dependiendo del país.

En general, conseguirás una experiencia más cómoda dentro del evento.

Ten en cuenta que, aunque el paquete ofrece muchas ventajas, no siempre incluye un meet & greet con la banda.