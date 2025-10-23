Tekenchu: El guardián del bosque tendrá presentación especial en Mórbido

El terror ancestral mexicano llega a la gran pantalla. Dirigida por Carlos Matienzo Serment, Tekenchu: El guardián del bosque tendrá su presentación especial Work in Progress en el Mórbido Film Fest, donde se exhibirá junto con material exclusivo de su proceso de postproducción. dentro del festival más importante del terror latinoamericano.

La proyección se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre en Cinépolis Diana (CDMX), como parte de la programación del festival. Esta función permitirá al público y a la industria conocer, antes de su estreno comercial, uno de los proyectos más ambiciosos del nuevo cine de horror latinoamericano.

Rodada en los bosques de San Luis Potosí, la cinta combina el folk horror con la mitología indígena, tejiendo una narrativa cargada de culpa, justicia y misticismo.

Ambientada en un pueblo azotado por el miedo, sigue la historia de Gabriel, un forajido herido que es rescatado por dos curanderas mientras un agente federal investiga una serie de asesinatos de niños encontrados sin dientes. De las sombras emerge Tekenchu, una criatura mitad hombre, mitad bestia, que no solo observa: juzga y castiga.

Tekenchu: El guardián del bosque ı Foto: Especial

Después de su participación en el Blood Window Showcase / Fantastic Pavilion del Marché du Film – Cannes 2025, donde fue adquirida por AltaTension Films (agente de ventas con sede en Ciudad de México especializado en cine fantástico), Tekenchu inicia su ruta internacional en 2026, consolidándose como una fusión entre identidad cultural, atmósfera ritual y horror contemporáneo.

Bajo la dirección de Carlos Matienzo Sermet, Tekenchu: El guardián del bosque, es protagonizada por Gerardo Oñate, Alejandra Herrera, Gerardo Trejo Luna y Caraly Sánchez. La producción estuvo a cargo de Milko Luis Coronel y Santiago Rangel.