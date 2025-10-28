Enzo, un hermoso coming of age sobre el amor y la sexualidad

Tras la repentina muerte del cineasta francés Laurent Cantet en 2024, su buen amigo y colega Robin Campillo decidió asumir la dirección de su último proyecto, la película Enzo, para que pudiera ver la luz. Una manera de mantener vivo su legado.

“Enzo es una película de Laurent Cantet que tomé para dirigirla y la hice como suelo hacer mis películas, trabajé con él y quería volver a sus primeras cintas, pensaba en Recursos Humanos (1999), no quería que fuera demasiado larga, quería que fuera simple, pero muy rica y que tuviera muchas implicaciones y ambigüedades, eso me interesaba mucho, también quería hablar de la violencia del mundo, pero de una manera pacífica y que pudieran imaginarlo al verla”, compartió en entrevista con La Razón Robin Campillo, quien mantuvo una dupla creativa con el director fallecido.

El Dato: Laurent Cantet y Robin Campillo pudieron elegir a los cuatro actores principales: Élodie Bouchez, Pierfrancesco Favino, Maksym Slivinskyi y Eloy Pohù.

Contó que antes de que Laurent Cantet muriera pudieron hablar. Uno de los temas fue el proyecto y le compartió lo que quería hacer con el filme.

“El último día de la vida de Laurent hablamos y le dije: ‘No voy a hacer una película como la que harías tú, porque no sé qué es eso, ni sé qué voy a hacer porque no sé cuál es tu estilo. Haré lo que pueda”, y me dijo: ‘Por supuesto’. Al comienzo de la filmación pensé: ‘Ésta no tiene por qué ser sólo su película’, era de ambos”, reveló el realizador.

Enzo, que llega el próximo 30 de octubre a la cartelera mexicana, aborda la historia de un adolescente de familia acomodada que decide abandonar la escuela para convertirse en aprendiz de albañil, a pesar de la presión de su padre para que curse sus estudios superiores. Esta determinación lo lleva a conocer a un carismático joven extranjero que trabaja en la obra y sacude su mundo por completo, despertando en él algo nuevo que nunca había sentido.

6 premios César ha ganado el director, incluyendo el de Mejor Película

Esta historia explora el amor, la sexualidad y cómo encontrar tu lugar en la vida. Al abordarse el despertar sexual del adolescente, Robin Campillo se centró en no realizar escenas explícitas.

“Laurent era modesto con las escenas eróticas y, mientras hacía la película, pensé en no hacer escenas de sexo muy explícitas y hacer algo muy simple, directo e ingenuo, así que tomé esa modestia y la llevé a otro lugar; creo que podría incluso tener más sexo y pensé en eso, reflexioné sobre eso y me ayudó a entender cómo funcionaba la película.

“Al final es muy difícil estar contento con la película que haces, pero pensé que fui muy honesto conmigo mismo y con Laurent al trabajar mucho durante el rodaje”, señaló Robin Campillo.

El realizador compartió que en la película Enzo también aborda la ternura, el despertar sexual que suelen vivir los adolescentes y las identidades de género.

“Hay dos momentos en la película que creo son muy reveladores e importantes para la historia; el primero es en el que uno de los personajes pone la mano en el pecho, que parece no ser nada, pero cuando eres adolescente y le haces eso a la persona que amas, es muy místico.

“El otro es cuando un personaje intenta tomar la mano de otro, creo que es demasiado romántico para un hombre heterosexual aceptar este gesto y Laurent era muy heterosexual, pero yo soy gay y quise darle esos significados a esas escenas, cuando pienso en lo queer en la película, siento que hablamos de identidades sexuales o de género”, finalizó el director francés Robin Campillo, quien recientemente estuvo de visita por el país durante el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Robin Campillo

Nació: 1962, en Marruecos

Trayectoria: con Laurent Cantet coescribió y montó varias películas, entre ellas Ressources Humaines,L’Emploi du temps y Entre les murs. En 2004 dirigió su primer largometraje, Les Revenants.