En la sombra de la verdad, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical En la sombra de la verdad es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que fue inculpada de un accidente que llevó a su mejor amiga a estar en coma, llevándola a prisión.

¿De qué trata En la sombra de la verdad?

En la sombra de la verdad sigue la historia de Lucía Torres, una joven inocente y delicada que fue incriminada por su hermana y enviada a prisión por el hombre que amaba, lo que la llevó a enfrentar la traición de la peor forma.

En la sombra de la verdad ı Foto: Especial

En la prisión de mujeres, Lucía sufre humillaciones y momentos de tortura que la hacen perder por completo el cariño que sentía anteriormente por su amado y autoritario presidente. Ella hace todo por sobrevivir dentro de ese sitio oscuro hasta que alguien paga su fianza y sacarla de la cárcel.

Sin embargo, parece que ese solo es el inicio de una nueva situación tormentosa por parte de Alejandro Morales, quien piensa que es por culpa de ella que su hermana se encuentra en coma.

Por su parte, Diego Torres no duda en recoger a su hermana de prisión y se muestra dispuesto a ayudarla y llevarla a casa, pero ella ya no siente cariño por nadie, sobre todo por ellos que dudaron de ella y prefirieron a su hermana Valentina.

En el pasado, fue la propia hermana de Lucía quien la acusó de haber lastimado a su mejor amiga y la hermana de Alejandro. A pesar de todo, siguen comprometidos, pero les esperan momentos llenos de intensidad.

¿Dónde ver En la sombra de la verdad?

La serie cuenta con un total de 63 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de ShortMax. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios. Encontrarás la historia completa en formato de película por alguno de sus títulos en inglés, The Heires Game, Fake Daughter Downfall.

@user6820815242279 A tale of betrayal and heartache, set against a backdrop of winter cold. ♬ 原聲 - user6820815242279 - user6820815242279

Otras series

La dama de acero en las nubes: Estrella Guzmán fue asesinada por su esposo y mejor amiga. Renace justo durante el vuelo donde su destino quedó sellado. Armada con recuerdos de vidas pasadas, evita un retraso crítico, salva al hermano del multimillonario Lucas y limpia su nombre. Al unirse a la sede de la aerolínea, Celeste supera las crisis con su brillantez, convirtiéndose en directora y heredera aparente.

Esposa relámpago, reina total: En un suntuoso banquete en Metrovale, el multimillonario Ethan presenta con orgullo a su nueva esposa campestre y celebra lo amable y buena que es, por lo que pide que el resto de las personas la cuiden. Sin embargo, los invitados saben que en realidad la amable mujer es Roxelle, una mujer poderosa.

El regreso de la bisabuela: Eva Lago es una mujer que tras un accidente en la época de la República de China, reencarna en una niña de nueve años de edad décadas después. En un inicio, la pequeña no es bien recibida, pero ella enseguida le enseña disciplina a la esposa de Samuel, el primogénito de la familia. Asimismo, no duda en revelar su identidad y los sorprende a todos, aunque no le creen en un inicio.