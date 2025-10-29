El regreso de la actriz Yadhira Carrillo con Los hilos del pasado, marca un acontecimiento importante en su carrera, pues es su primer protagónico tras haber permanecido lejos de la pantalla chica por casi dos décadas.
En esta producción de José Alberto El Güero Castro, la actriz de 52 años como Carolina Guillén, una reconocida diseñadora de modas que busca reencontrarse con la hija que abandonó.
Aquí te contamos quién es este importante personaje y hacemos un breve repaso por las novelas más destacadas de la actriz mexicana.
Los hilos del pasado: Reparto y de qué trata la nueva telenovela de Televisa
Yadhira Carrillo es Carolina Guillén en Los hilos del pasado
La destacada actriz Yadhira Carrillo interpreta a Carolina Guillén en Los hilos del pasado, un remake de El Privilegio de Amar de 1985.
La intérprete originaria de Aguascalientes comparte créditos con Bárbara López, Emmanuel Palomares, David Zepeda, Eduardo Santamarina y Azela Robinson, entre otras estrellas de la televisión mexicana y algunos talentos emergentes.
Carolina Guillén es una mujer que en su juventud toma la dolorosa decisión de dejar a su hija Cristina en un orfanato, producto de un amor prohibido. 20 años después. Carolina es una reconocida diseñadora de modas y exitosa empresaria; está casada con un exitoso productor musical.
Sin embargo, la culpa y la nostalgia la llevan a iniciar la búsqueda de aquella hija a la que renunció, pues no puede disfrutar de sus logros profesionales por esa pena.
Otras telenovelas en las que ha participado Yadhira Carrillo:
- Canción de amor (1996), donde interpretó a una alumna en una participación especial.
- Te sigo amando (1996), donde fue Teresa.
- María Isabel (1997), donde dio vida a Rosaura Álvarez, su primer papel importante.
- El privilegio de amar (1998), como Lucía Duval, papel que la lanzó a la fama.
- La usurpadora (1998), donde tuvo una participación especial como Patricia.
- Rosalinda (1999), en la novela encarnó a Lucy Pérez Romero.
- El niño que vino del mar (1999), donde Yadhira Carrillo interpretó a Patricia de la Fuente.
- Carita de ángel (2000), participó como Leticia Torres.
- Amarte es mi pecado (2004), la actriz dio vida a Nora Guzmán, una de sus interpretaciones más recordadas.
- La otra (2002), tuvo un doble papel como Cordelia Portugal y Bernarda Sáenz Rivas, demostrando su versatilidad actoral.
- Barreras de amor (2005–2006), donde iterpretó a Valentina Ruiz, protagonista de la historia.
- La esposa virgen (2005), recordada como Blanca Silva, un papel protagónico de gran éxito.
- Niña amada mía (2003), donde interpretó a Isabel Rivas Ávila, junto a Karyme Lozano y Mayrín Villanueva.
- Palabra de mujer (2007–2008), donde desempeñó el papel de Fernanda.
- Barrera de amor (2005), donde fue protagonista de esta historia producida por Ernesto Alonso.
- Rubí (2004), donde interpretó a Elena Navarro.