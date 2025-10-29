Yadhira Carrillo en Los hilos del pasado

Así es su regreso a las telenovelas

El regreso de la actriz Yadhira Carrillo con Los hilos del pasado, marca un acontecimiento importante en su carrera, pues es su primer protagónico tras haber permanecido lejos de la pantalla chica por casi dos décadas.

En esta producción de José Alberto El Güero Castro, la actriz de 52 años como Carolina Guillén, una reconocida diseñadora de modas que busca reencontrarse con la hija que abandonó.

Aquí te contamos quién es este importante personaje y hacemos un breve repaso por las novelas más destacadas de la actriz mexicana.

Yadhira Carrillo es Carolina Guillén en Los hilos del pasado

La destacada actriz Yadhira Carrillo interpreta a Carolina Guillén en Los hilos del pasado, un remake de El Privilegio de Amar de 1985.

La intérprete originaria de Aguascalientes comparte créditos con Bárbara López, Emmanuel Palomares, David Zepeda, Eduardo Santamarina y Azela Robinson, entre otras estrellas de la televisión mexicana y algunos talentos emergentes.

Carolina Guillén es una mujer que en su juventud toma la dolorosa decisión de dejar a su hija Cristina en un orfanato, producto de un amor prohibido. 20 años después. Carolina es una reconocida diseñadora de modas y exitosa empresaria; está casada con un exitoso productor musical.

Sin embargo, la culpa y la nostalgia la llevan a iniciar la búsqueda de aquella hija a la que renunció, pues no puede disfrutar de sus logros profesionales por esa pena.

Otras telenovelas en las que ha participado Yadhira Carrillo: