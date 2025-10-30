George R.R. Martin gana primera batalla a la IA

George R.R. Martin, escritor de la aclamada saga Canción de hielo y fuego, en la que se basa la multipremiada serie Game of Thrones, ganó su primera batalla contra OpenIA, la compañía detrás de ChatGPT. Un juez del Tribunal Federal de Manhattan determinó que la demanda colectiva sí procede, al considerar que los textos generados por la Inteligencia Artificial podrían violar los derechos de autor.

El recurso legal lo interpuso hace dos años junto con los escritores Michael Chabon, Ta-Nehisi Coates, Jia Tolentino y Sarah Silverman. Acusaron a la compañía y a su socio Microsoft de utilizar sus libros sin permiso para entrenar los modelos de lenguaje para el chatbot de ChatGPT.

El Dato: El primer gran juicio contra la utilización de la IA ocurre en Londres, donde Getty Images demandó a la empresa Stability AI

Entre las pruebas que presentó el equipo de abogados de los escritores está una petición que se le hizo a ChatGPT para que escribiera un “detallado para una secuela de A Clash of Kings que fuera diferente de A Storm of Swords y llevara la historia en otra dirección”. La respuesta fue inmediata y propuso una secuela alternativa que incluyó elementos que son similares a la temática y estilo de la obra de George R.R. Martin.

“Un jurado podría encontrar que las salidas supuestamente infractoras son sustancialmente similares a las obras de los demandantes”, determinó el juez.

Dicho caso busca marcar un precedente en el uso de la Inteligencia Artificial y podría tener repercusiones en los reclamos de limitar la utilización de material protegido por derechos de autor.

Ésta no es la única demanda en curso contra la utilización de la IA; este año Disney y Universal presentaron un recurso alegando que hubo una violación a los derechos de autor por parte del generador de imágenes Midjourney. Reclamaron que la compañía pirateó las bibliotecas de los dos estudios para generar y distribuir infinitas copias no autorizadas de sus personajes.