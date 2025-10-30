Katy Perry lanza al suelo pastel que le hizo una fan y causa indignación | VIDEO

Un video donde Katy Perry lanza un pastel al suelo está causando distintas reacciones en redes sociales, algunas de estas expresan indignación al enterarse de que el pastel lo hizo una fan.

En redes sociales se hizo viral un video de la cantante estadounidense Katy Perry, pues se puede observar el momento exacto en el que esta lanza un pastel a uno de los miembros de su equipo.

El video comienza con Katy Perry soplando las velas de un pastel cuadrado, pues el 25 de octubre la cantante celebró su cumpleaños número 41 mientras se encontraba en una de sus presentaciones del tour “The Lifetime Tour”.

Luego de soplar las velas de su pastel de cumpleaños y recibir aplausos por parte de su equipo, Katy Perry carga el pastel y corre para lanzarlo a una de las personas de su equipo de trabajo.

Sin embargo, el trabajador logró percatarse antes de recibir el pastelazo, por lo que reaccionó y alcanó a agacharse, por lo que el pastel termina en el suelo.

Este hecho provocó que la Katy Perry comenzara a reírse, y a pesar de que el pastel ya se encontraba en el suelo, parte de los bailarines del tour se agachan para tomar un poco del betún del pastel con los dedos.

Video de Katy Perry lanzando el pastel de una fan ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué dicen que el pastel de Katy Perry lo hizo una fan?

Luego de que este video en el que Katy Perry lanza un pastel al suelo, una usuaria publicó que presuntamente el pastel habría sido elaborado por su madre, quien estaba muy emocionada por hacerle un pastel a la cantante.

“Mi mamá fue quien horneó ese pastel. Estaba tan emocionada por la oportunidad de hacerle un pastel a Katy Perry y le dedicó tiempo. De verdad estoy confundida y molesta porque no entiendo por qué lo hizo” escribió en redes sociales.

my mom was the one that baked this cake, she was so excited about the opportunity to make a cake for Katy Perry and spent so long on it, im genuinely confused and upset as to why she would do this



pic.twitter.com/jEUptQPzsx — katherine jayne (@katherinejaayne) October 29, 2025

Además de indignarse por este hecho, los usuarios dieron a notar que estaban en desacuerdo con esta acción de la cantante, pues a pesar de que el pastel habría sido comprado, consideran que “no hay excusa para desperdiciar la comida”

Actualmente la cantante se encuentra en una gira por Europa, pues presentará “The Lifetime Tour” en distintos países, y esta gira terminará el 11 de noviembre del 2025 en Madrid, España.