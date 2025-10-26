Tras semanas de especulación, los rumores que rodeaban la relación entre la cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau fueron confirmados, pues la pareja optó por salir a la luz este sábado 25 de octubre al hacer su primera aparición pública conjunta.

El momento tuvo lugar en París, nada menos que la ciudad del amor, en el célebre cabaret Crazy Horse, al parecer, la salida fue para celebrar el cumpleaños de la intérprete estadounidense. Todo esto fue captado por las cámaras de los paparazzis y fans que se encontraban en el sitio, por lo que varios videos han sido compartidos en redes sociales.

Katy Perry y Justin Trudeau hacen oficial su relación en París | VIDEO

Este sábado, Katy Perry lució un llamativo vestido rojo y Justin Trudeau optó por un atuendo negro elegante, pero informal. Según informes de TMZ, lo que motivó la velada fue la celebración del cumpleaños de Katy, y las cámaras captaron a los famosos saliendo del recinto tomados de la mano y visiblemente felices.

No es la primera vez que la pareja es vista en público junta, pues desde hace meses han tenido citas y paseos, sin embargo, en esta ocasión no se escondieron de los paparazzis ni de los fans.

Por ejemplo, en julio de este año, la artista y el político fueron vistos cenando juntos en Montreal. También se filtró que tuvieron un paseo en yate frente a Santa Barbara en California, lo que avivó los rumores de que entre ellos se estaba gestando un romance.

Pese a la escena y lo viral que se volvió en redes, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones públicas para confirmar o desmentir su relación.

Katy Perry, de 41 años, anunció su ruptura con Orlando Bloom tras casi una década de relación hace varios meses. Mientras tanto, Justin Trudeau, de 53 años, se separó de Sophie Grégoire en 2023 tras 18 años de matrimonio.

Justin Trudeau asiste al concierto de Katy Perry en París

La noche del viernes 24 de octubre de 2025 fue clave para la estrella pop Katy Perry, que durante su gira mundial Lifetimes Tour actuó en París, en el emblemático recinto Accor Arena.

Pero, lo que más llamó la atención de los fanáticos de la intérprete de “Roar”, fue que Justin Trudeau se encontraba en el concierto y lucía muy animado. Esto avivó las especulaciones sobre su relación, mismas que fueron confirmadas al día siguiente con su velada en el célebre cabaret Crazy Horse.