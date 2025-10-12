Captan a Justin Trudeau y Katy Perry besándose: Confirman su romance | FOTOS

La cantante estadounidense Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fueron captados en un momento de mucha cercanía. Las muestras de afecto entre la famosa y el político serían la confirmación de los rumores sobre su relación sentimental.

La romántica escena tuvo lugar a bordo del Caravelle, el yate privado de Katy Perry, frente a las costas de Santa Bárbara, California. Las fotografías se dieron a conocer recientemente y se volvieron virales en poco tiempo.

La cantante de “Dark Horse” se divorció en junio de 2025 del actor y padre de su hija, Orlando Bloom.

Captan a Justin Trudeau y Katy Perry besándose: Confirman su romance

En las fotografías publicadas por el Daily Mail que se volvieron virales se puede observar a Katy Perry y Justin Trudeau en actitudes cariñosas, disipando cualquier duda sobre su romance.

La escena tuvo lugar a finales de septiembre a bordo del Caravelle, el yate de la artista, en las aguas frente a Santa Bárbara, California.

El momento fue registrado por un turista que se encontraba en una embarcación dedicada al avistamiento de ballenas. Según su testimonio citado por el medio británico, “ella acercó el yate a una lancha turística y luego comenzaron a besarse”.

El testigo identificó de inmediato a Justin Trudeau gracias al tatuaje de un cuervo Haida que tiene en el brazo izquierdo, un símbolo de las culturas indígenas canadienses y emblema frecuente durante su carrera política.

Este nuevo romance llega luego de que Katy Perry se divorciara del actor Orlando Bloom, en junio de 2025. La pareja tiene una hija en común y estuvieron nueve años juntos, por lo que la noticia impactó en ese momento a los fans del matrimonio.

Trudeau and Katy Perry were spotted kissing on a yacht pic.twitter.com/O1JkCscWxs — Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld_) October 12, 2025

No es la primera vez que captan a Justin Trudeau y Katy Perry juntos

En julio de 2025, Justin Trudeau fue visto asistiendo al concierto de Katy Perry en el Bell Centre de Montreal durante la gira Lifetimes.

Lo que más llamó la atención de los fans de la cantante estadounidense fue que a Trudeau se le captó cantando con mucho ánimo temas como “Firework”. Varios videos donde el político aparece sonriendo y aplaudiendo desde el público se hicieron virales en redes sociales como X, antes Twitter.

La inesperada presencia de Justin Trudeau fue interpretada como una confirmación de los rumores recientes sobre su cercanía con Katy Perry. Esto fue reforzado por “las miradas de amor” que le dedicaba a la intérprete de “Roar” durante el concierto.

Tiempo después, en julio, ambas personalidades fueron vistas cenando en el restaurante Le Violon en el barrio Plateau de Montreal, lo que intensificó las especulaciones sobre un romance.