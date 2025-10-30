¿Quién es Gemeny Hernández, novia de Emily Estefan que fue arrestada?

Recientemente se dio a conocer que Gemeny Hernández fue arrestada en Miami por los cargos de violencia y agresión menor en contra de su novia Emily Estefan. Tras este escándalo, usuarios de redes sociales se preguntan quién es la pareja de la hija de Gloria y Emilio Estefan.

Aquí te contamos sobre la identidad de Gemeny, a qué se dedica y desde cuándo tiene una relación con Emily.

¿Quién es Gemeny Hernández, novia de Emily Estefan?

Gemeny Hernández es una creativa y productora cubano-estadounidense, se describe a sí misma en Instagram como “escritora ocasional, estilista accidental, música a regañadientes y productora perpetua”. Aunque no es tan famosa como su pareja, Emily Estefan, la joven ha logrado destacarse por su estilo de vida vegano, su afición por la cocina saludable e incluso por mantener un huerto en casa para sus ingredientes.

Además, Gemeny Hernández ha estado involucrada en proyectos con Emily, como el podcast conjunto llamado In Our Own World. En este espacio, que fue lanzado en 2022, ambas conversan sobre identidad, creatividad y sus experiencias de vida juntas. Han tenido invitados especiales como: Lauren Jauregui, Becky G y el padre de Emily, Emilio Estefan.

¿Cómo se conocieron Gemeny Hernández y Emily Estefan? ¿Desde cuándo tienen una relación?

La historia de la relación entre Gemeny Hernández y Emily Estefan comenzó alrededor de 2016, aunque fue hasta 2017 cuando hicieron pública su unión. En aquel momento, en diciembre, Emily publicó en Instagram un mensaje de felicitación tras su primer aniversario, lo que confirmó al mundo que ya llevaban cerca de un año compartido.

Además, en noviembre de 2024 Gemeny le escribió a Emily una publicación en redes sociales donde decía: “Almost 8 years beautiful. Te Amo”.

Esto quiere decir que las jóvenes tienen una relación desde hace unos ocho años. La primera aparición pública de Gemeny Hernández y Emily Estefan fue en un evento en el Kennedy Center de Washington, cuando asistieron juntas, de la mano, a un homenaje realizado para la familia Estefan.

En redes sociales suelen presentarse juntas en alfombras rojas, eventos de música latina y activismo LGBT+, mostrando que tienen una relación. Del mismo modo, el 23 de octubre tuvieron una aparición juntas en la Fiesta Latina Kickoff Party en Miami, con el evento Emily Estefan y amigos, donde participó, además de la hija de Gloria Estefan, Lauren Jauregui, Cimafunk, Joaquina y Tony Succar, entre otros artistas.