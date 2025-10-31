Se le declaran a Maribel Guardia en una trajinera de Xochimilco: ‘Joan Sebastian no te amó, yo sí’ | VIDEO

Se le declaran a Maribel Guardia en una trajinera de Xochimilco

Maribel Guardia se volvió tendencia, pero en esta ocasión no fue por alguna polémica, sino por un encuentro que tuvo con un seguidor cuando se encontraba en una trajinera en Xochimilco, quien no perdió la oportunidad de declararse.

Y es que Maribel Guardia recientemente fue a Xochimilco para tomarse fotos y crear contenido vestida de catrina. La actriz sorprendió con un maquillaje detallado y un atuendo ajustado con el que lucía su figura.

Fue mientras la celebridad se encontraba en una trajinera vestida como catrina que se acercó otra embarcación con varias personas que se encontraban sentadas disfrutando de un paseo.

Con asombro, comenzaron a saludar hasta que se dieron cuenta de que se trataba de la actriz. “Ah, es Maribel Guardia”, exclamó uno sorprendido, ante lo que ella saludó con amabilidad.

“Joan Sebastian no te amó, yo sí. Él no te valoró, yo sí” gritó uno de ellos, lo que provocó risas en sus acompañantes por el atrevimiento de decirle eso a la vedette que estuvo casada con el cantante por algunos años y con quien tuvo a su hijo Julián Figueroa.

Ella reaccionó con simpatía y calidez: “Gracias mi amor, muchas gracias, besos y bendiciones”, expresó con una voz tranquila. Después de una erupción más de risas por parte de la otra trajinera, ella dijo con un tono pícaro: “Sinvergüezas estos”, expresó.

El clip no tardó en volverse viral en redes sociales, donde el público celebró el buen humor y la naturalidad de Maribel, así como la ocurrencia del fanático que decidió que era el momento ideal para hacerle la fuerte declaración a la actriz. Estas fueron algunas reacciones:

"Pero ella tan linda que los saluda y lo toma a broma jajaja“.

“Muy relajada, qué bueno”.

"La respuesta hace a la persona y no ofendió“.

“Se mamut el tipo y ella mejor se ríe“.

Por su parte, la bailarina realizó un video en el que contó un poco más sobre el origen de las catrinas y en general cómo fue su recorrido por los canales de Xochimilco, donde fue reconocida por varias personas que se encontraban cerca.

@soymaribelguardia Llegamos a Xochimilco y nos subimos a la trajinera para tomarme fotos vestida de Catrina y fue un hermoso recorrido ❤️ ♬ sonido original - Maribel Guardia