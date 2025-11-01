Muere el Héctor Terrones a los 59 años, ¿qué le pasó?

Este sábado 1 de noviembre se anunció el fallecimiento de Héctor Terrones, a los 59 años. Beatriz Calles, directora de Fashion Week México, confirmó la triste noticia.

El destacado diseñador de moda fue reconocido en redes sociales por su trayectoria y colaboración con numerosas celebridades del país.

Muere el Héctor Terrones a los 59 años

A través de un post en Instagram, Beatriz Calles, directora de Fashion Week México, compartió una esquela donde se aprecia la fecha en que se realizará el funeral de Héctor Terrones.

“Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración y el brillo que compartiste con el mundo. Descanse en paz”, se lee en la imagen.

Y escribió en la publicación: “Sobri, gracias tantos momentos felices y divertidos juntos”.

El funeral del diseñador Héctor Terrones se realizará este sábado 1 de noviembre, a las 3:00 pm, en la funeraria J. García López, ubicada en San Jerónimo, en la Ciudad de México.

¿Quién era Héctor Terrones?

Héctor Terrones fue un diseñador de moda. Nació en la Ciudad de México y estudió en la Universidad Jannette Klein. A partir de entonces no paró, por lo que acumuló 35 años de trayectoria en la industria del diseño de modas.

También fue reconocido por sus creaciones únicas, donde destacaban elementos victorianos como el corsé. Vistió a innumerables novias, quinceañeras, reina de belleza y famosas. Su marca Héctor Terrones fue lanzada en 1995.

Del mismo modo, Héctor Terrones creó accesorios y zapatos. En 2012, celebró 25 años de trayectoria con la presentación de su colección HT Legacy, un homenaje a 25 musas históricas; esto fue parte de un desfile de clausura en la Fashion Week de Costa Rica.

A lo largo de su carrera vistió a celebridades como Lorena Herrera, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes, Montserrat Oliver, la chef Betty, Gloria Trevi, Cecilia Galliano, Lucía Méndez, Galilea Montijo, Eugenia Cauduro y Lupita Jones, entre otras.

Además, recientemente fue muy elogiado por el vestido de novia que realizó para la boda de la actriz Alma Cero y Enrique Orozco.

¿Qué le pasó al diseñador Héctor Terrones?

Héctor Terrones, de 59 años, falleció. Sin embargo, por el momento no se han dado a conocer los motivos de su repentina muerte.

Amigos y colegas del diseñador expresaron en redes sociales su consternación ante la pérdida. Algunos comentarios fueron: