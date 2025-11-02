Héctor Terrones: Demanda, deudas y otros problemas legales que tenía

Tras la muerte de Héctor Terrones cobró relevancia nuevamente una presunta demanda por abuso sexual a la que se enfrentaba. Además, en redes sociales algunas personas comentaron que el famoso les debía dinero.

Los señalamientos han generado dudas entre los internautas sobre la verdadera causa de muerte de Terrones; incluso surgió la teoría de que fingió su muerte para escapar de sus problemas. Te contamos qué se sabe de las acusaciones.

Héctor Terrones: Demandas, acusaciones de robo y otros problemas legales que tenía

De acuerdo con información citada por el diario Excélsior el 22 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) habría solicitado una orden de aprehensión contra el reconocido diseñador de moda, acusado del presunto delito de abuso sexual.

Agentes intentaron ejecutar el mandato judicial, sin embargo, durante el operativo, familiares del diseñador Héctor Terrones habrían ofrecido dinero a los policías con el fin de impedir que la detención se llevara a cabo.

Las fuentes entrevistadas por el medio evitaron proporcionar información específica sobre la investigación para proteger la identidad de la víctima, aunque afirmaron que el expediente contiene pruebas contundentes que motivaron la emisión de la orden de aprehensión de parte de las autoridades.

De haberse comprobado la culpabilidad de Héctor Terrones en el caso por abuso sexual, habría pasado en la cárcel de 6 meses a 4 años. Si la víctima fuera menor de edad, la pena se agravaría.

Deudas y otros problemas legales de Héctor Terrones

En redes sociales algunos usuarios han expresado sus condolencias ante la muerte de Héctor Terrones, sin embargo, otras personas recordaron que el diseñador mexicano tenía algunas cuentas pendientes.

Victor Aviña, joyero, se quejó desde 2021 del diseñador. Según explicó en redes sociales, le prestó “un collar de perlas valuado en 8 mil” que no le regresó. Aseguró que se contactó con Terrones varias veces para que le pagara la pieza, pero no obtuvo respuesta.

“Veo que murió Héctor Terrones, y me acordé que hace varios años mandó hacer unas revistas en donde trabajaba y nunca las terminó de pagar.

“Pa qué son weyes, la Netflix. Nomás porque era famoso le entregaron el trabajo y le creyeron el: ‘sí sí, dámelas y ahorita te pago eh, pérame tantito’”, expresó otra usuaria en X, antes Twitter.

Señalamientos contra Héctor Terrones en redes sociales ı Foto: Captura de pantalla X

Sin embargo, no hay evidencia sólida que sea pública sobre estos señalamientos, ni sobre la demanda. Se espera que en los próximos días su agente de relaciones públicas dé alguna declaración al respecto.