¿Quién era y de qué murió Héctor Terrones, famoso diseñador?

El mundo de la moda se viste de negro luego de que este sábado 1 de noviembre se diera a conocer la muerte de Héctor Terrones a los 59 años. La noticia fue confirmada por Beatriz Calles, directora de Fashion Week México.

El reconocido diseñador de moda recibió múltiples muestras de cariño en redes sociales, donde se resaltó su destacada carrera y las colaboraciones que realizó con diversas figuras del espectáculo mexicano. Además, muchos recordaron su amor por la cocina, misma que compartía con sus seguidores en Instagram.

¿Quién era Héctor Terrones, famoso diseñador?

Héctor Terrones fue un reconocido diseñador de moda originario de la Ciudad de México. Estudió en la Universidad Jannette Klein, donde inició una destacada carrera que se extendió por más de 35 años dentro de la industria del diseño. Desde hace unos años también impartía algunas clases en dicha institución.

Su estilo se caracterizó por la elegancia, pues en sus diseños incorporó detalles inspirados en la estética victoriana, como el uso del corsé y las telas con relieve. A lo largo de su trayectoria vistió a numerosas novias, quinceañeras, reinas de belleza y celebridades. En 1995 fundó su propia marca, Héctor Terrones, con la que consolidó su nombre dentro de la moda mexicana.

Además de diseñar vestuario, también incursionó en la creación de accesorios y calzado. En 2012 celebró 25 años de carrera con la colección HT Legacy, un tributo a 25 musas históricas, que fue presentada durante la clausura de la Fashion Week de Costa Rica.

Entre las personalidades que lucieron sus diseños destacan Lorena Herrera, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes, Montserrat Oliver, la chef Betty, Gloria Trevi, Cecilia Galliano, Lucía Méndez, Galilea Montijo, Eugenia Cauduro y Lupita Jones, entre muchas otras. Además, diseñó el vestido de novia de Alma Cero.

Héctor Terrones también formó parte del reality Soy famoso ¡sácame de aquí! de Azteca Uno, en 2022. En el programa se ganó el amor del público debido a su carisma y autenticidad.

¿De qué murió Héctor Terrones?

La muerte de Héctor Terrones fue inesperada, lo que ha conmocionado a sus seguidores y a la industria de la moda y del entretenimiento. Álex Rubí, agente de relaciones públicas del famoso diseñador, compartió un boletín de prensa en el que informó que Héctor Terrones, de 59 años, murió de un infarto fulminante.

De acuerdo con información de Beatriz Calles publicada en Instagram, quien es la directora de Fashion Week México, el funeral del diseñador de alta costura se llevará a cabo hoy sábado, 1 de noviembre de 2025, en la funeraria J. García López, ubicada en San Jerónimo, Ciudad de México.

El artista, quien fuera considerado un precursor de la Fashion Week México, será velado a partir de las 16:00 horas por sus familiares y seres queridos más cercanos.