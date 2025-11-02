Desde el sábado 1 de noviembre, el mundo del espectáculo y la moda mexicana se mantiene de luto. Ayer se confirmó el fallecimiento del reconocido diseñador Héctor Terrones, quien perdió la vida a los 59 años de edad.

El creador de alta costura es considerado por el gremio como una figura fundamental y un visionario. Durante sus 35 años de trayectoria colaboró durante en diversas producciones de Televisa, además de dedicarse a su marca de ropa.

Tras la muerte de Terrones usuarios de redes sociales han compartido con ironía la última publicación del diseñador. Te mostramos qué escalofriante mensaje dejó para sus amistades y familia.

Héctor Terrones publicó antes de morir su último disfraz para Halloween

El diseñador Héctor Terrones compartió por última vez una publicación en su cuenta oficial de Facebook el viernes 31 de octubre, en la que mostró el disfraz que había preparado para disfrutar de su celebración favorita, según comentan sus amistades, Halloween.

En la imagen, el famoso de 59 años aparecía con un elegante traje color salmón, acompañado de un maquillaje en tonos blanco y negro que evocaba a un catrín mexicano. Su estilo era caracterizado por el brillo y el dramatismo, por lo que decoró su barba y cabello con destellos metálicos, dándole un toque único a su disfraz.

Tras confirmarse la muerte de Héctor Terrones, la publicación conmocionó a colegas, amigos y seguidores, quienes comentan que murió en una fecha significativa, donde se hace alusión a la muerte con diversas caracterizaciones.

Eddie Jaimes, amigo del famoso deseñador, escribió en la publicación de Facebook: “Mi amigo del alma!!! C*brón, porque al final te fuiste en un día de fiesta, como a ti te gustaba la fiesta, y seguramente estarás vistiendo las Catrinas en el cielo y poniéndoles unos corset ¡Te amo harto!“.

La última publicación de Héctor Terrones ı Foto: FB Héctor Terrones

La directora de Fashion Week México, Beatriz Calles, fue quien confirmó públicamente el fallecimiento a través de sus redes sociales, ayer. Expresó su profunda tristeza ante la pérdida del diseñador.

Asimismo, informó que el último adiós a Héctor Terrones se realizó el sábado 1 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en una conocida funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México, donde familiares, amigos y admiradores pudieron rendirle homenaje y darle el último adiós.

A lo largo de su carrera, Terrones vistió a múltiples celebridades de la televisión y el entretenimiento. Destacó por el uso de elementos victorianos como el corset en sus diseños.