¿Murió María Victoria? Inesperada foto en altar desata especulaciones sobre la salud de la actriz

Las redes sociales estallaron ante la supuesta noticia de la muerte de María Victoria, icónica actriz del Cine de Oro mexicano que a los 102 años de edad, sigue con vida disfrutando de su vejez y de sus seres queridos.

¿María Victoria murió?

Los rumores de su muerte surgieron por un error en una ofrenda de Día de Muertos, pues la macroplaza de la alcaldía de Iztapalapa incluyó por accidente una foto de María Victoria, así honrando su memoria como si ya hubiera fallecido.

🫶🏻María Victoria Cervantes, mejor conocida como María Victoria, está próxima a cumplir 98 años el próximo 26 de febrero. Recientemente, su familia compartió fotografías de la querida actriz y cantante en redes sociales, donde se le ve luciendo siempre guapa, arreglada y muy… pic.twitter.com/5zVXDvn8wI — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) January 4, 2025

Fue el coreógrafo Horacio Chavira quien estuvo a cargo del altar y en redes sociales, circula el video donde muestra con orgullo el resultado de su trabajo, al mostrar retratos de famosos junto con flores de cempasúchil y esqueletos típicos.

“Me tocó rendirle homenaje a los grandes”, compartió mientras mostraba las fotos que componen el altar, “la diosa, María Victoria”, muestra con una foto de la mujer cuando era joven en la época del Cine de Oro.

El periodista de espectáculos, Alex Kaffie, hizo notar el error y replicó le video junto con una descripción que desmiente la muerte de la querida actriz que cumplirá 103 años en 2026.

En ese sentido, Kaffie lamentó que no se confirmara el estado de la primera actriz: “Tan fácil que es meterse a la... twinquipedia” (Wikipedia), comentó él. Además, llamó al coreógrafo encargado de la ofrenda “Horacio Chafira”, por haberse equivocado en ese importante detalle.

En el pasado, la familia de la actriz ha hablado de rumores de fallecimiento, al asegurar que los mismos no les preocupan: “Esas noticias de decesos y de todo eso, realmente no nos preocupan porque estamos muy en contacto con nuestra abuela. Sabemos que está bien, está sana y la vamos a tener un rato más”, destacaron.

Actualmente, es poco lo que se sabe sobre María Victoria, quien se encuentra jubilada y lejos del ojo público, ya que sus apariciones desde hace unos años han sido bastante limitadas, probablemente para cuidar de su salud y bienestar físico.

Su última publicación en Instagram es una foto acompañada por dos personas más donde posan mientras llevan unos delantales. Sin embargo, es evidente que la postal habría sido tomada años antes.

Una foto anterior, muestra a María Victoria en su cumpleaños 102, celebrando con sus seres queridos: “Muchas gracias a todos por sus muestras de cariño, un año más dando gracias a Dios en familia”, escribió en el post.