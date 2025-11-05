El antes y después de Bárbara Jankavski, la ‘Barbie humana’ | FOTOS

Tras la muerte de Bárbara Jankavski, influencer conocida como la ‘Barbie humana’, muchos se han sorprendido por la apariencia física de la mujer, que era abierta sobre haberse sometido a varios tratamientos estéticos.

En una de sus últimas publicaciones, podemos ver cómo se veía Bárbara Jankavski antes de su muerte y después de someterse a 27 operaciones con intención de convertirse en una muñeca humana.

Destacan sus ojos grandes, rasgos finos y boca con labios jugosos. También se puede ver que tenía una figura esbelta y utilizaba pelucas, aunque parece ser que su tenía su color natural de cabello, castaño, debajo de ellas.

Así lucía Bárbara Jankavski antes de sus operaciones

La joven creadora de contenido siempre fue transparente con su audiencia y compartía sus avances en operaciones estéticas, lo que le hizo ganar varios seguidores que querían saber más sobre este tipo de procedimientos estéticos.

Bárbara tenía su cuenta activa desde el año 2012, cuando no era famosa y conseguía decenas de ‘me gusta’ en sus publicaciones de sus seres queridos. En ese sentido, en su primera publicación podemos verla antes de varias de sus cirugías.

Se desconoce si en la foto ya se había hecho algún retoque estético. Sin embargo, siempre destacaron en ella sus ojos grandes y azules, aunque viéndola es evidente que posteriormente se hizo alguna rinoplastia y varios cambios más para modificar su rostro.

También tenía los labios bastante más delgados y las mejillas tenían un poco más de grasa, cosa que pudo haber cambiado por sus operaciones, pero también por el paso de los años y alguna reducción de peso, aunque ya era delgada desde tiempo atrás.

Desde antes de las operaciones, era evidente el parecido que tenía Bárbara Jankavski con una Barbie, pues incluso tenía el pelo teñido de rubio en un color similar al del icónico personaje.