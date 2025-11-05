Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman emocionaron a sus seguidores recientemente al revelar en redes sociales que esperan un nuevo bebé. Conmovidos hasta las lágrimas, los actores compartieron que recibieron la noticia justo el mismo día en que conmemoraban el aniversario luctuoso de su hijo Dante, quien falleció en 2019.

Ante esta noticia, usuarios han expresado su interés por conocer más de la lamentable pérdida por la que pasaron los intérpretes. Ellos han documentado todo en redes sociales, pero, si no lo recuerdas, aquí te contamos.

¿Qué le pasó al hijo de Ferdinando Valencia que murió?

El histrión mexicano Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, actriz y bailarina costarricense, tienen una relación desde hace 18 años aproximadamente. En 2019 la pareja de actores tuvo dos hijos, mellizos, sin embargo, uno de ellos tuvo que ser ingresado en el hospital poco tiempo después de nacer.

El pequeño fue internado de urgencia pocos días después de nacer, luego de presentar una inflamación en el cerebro y la médula espinal provocada por una meningitis bacteriana. A pesar de permanecer bajo constante vigilancia médica, su estado se complicó con padecimientos como hidrocefalia, dificultades respiratorias y fallas en los riñones y el corazón.

Tras tres meses de intensa lucha contra la enfermedad, el hijo de los actores perdió la vida a consecuencia de las secuelas que dejó la meningitis. El bebé, llamado Dante, murió en agosto de 2019.

Más adelante, en diciembre de 2020, Ferdinando Valencia hizo pública una denuncia por presunta negligencia médica relacionada con el caso. Afirmó que su hijo contrajo la meningitis bacteriana en el hospital donde nació, pero los doctores no se dieron cuenta y lo dieron de alta.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman esperan un bebé arcoíris

Mediante un video publicado en el canal de YouTube Famigovios, de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, el actor reveló a sus seguidores que su familia está en espera de un nuevo integrante.

“Nuestro bebé arcoíris más esperado. Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño Dante nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día“, escribieron en la descripción del video.

“Hoy, después de 6 años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia”, finaliza el texto en YouTube.