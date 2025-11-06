Tras años de demoras, los admiradores del Rey del Pop por fin tienen motivos para celebrar, pues Lionsgate y Universal Pictures presentaron el primer tráiler oficial de Michael, la tan anticipada película biográfica sobre Michael Jackson.

El avance busca revivir algunos de los momentos más emblemáticos en la trayectoria del artista más influyente del siglo XX.

El clip, compartido en las redes oficiales del cantante y del estudio cinematográfico, inicia mostrando a Michael Jackson, interpretado por su sobrino Jaafar Jackson, dentro del estudio de grabación junto al productor Quincy Jones, papel interpretado por Kendrick Sampson.

El avance, de poco más de un minuto, generó emoción en los seguidores del cantante, quienes aseguran que el joven actor “luce y suena idéntico a Michael”.

Lanzan tráiler de la biopic de Michael Jackson; aseguran que el actor suena idéntico al Rey del Pop

La dirección de la biopic de Michael Jackson está a cargo de Antoine Fuqua, realizador de cintas como Training Day y Emancipation.

En este primer adelanto se aprecian escenas de Michael trabajando en el estudio junto al icónico productor Quincy Jones, además de varias secuencias que recrean los momentos más emblemáticos del Rey del Pop y su ascenso a la fama mundial.

Entre los temas destacados del tráiler se incluyen “Thriller” y “Wanna Be Startin’ Somethin’”, dos de los éxitos más representativos del artista. Lo que más sorprendió a los fans es el gran parecido físico y vocal de Jafaar Jackson con el intérprete.

Algunos comentarios en X, antes Twitter, de los fans del Rey del Pop fueron:

“JAFAAR JACKSON, ERES MUY GUAPO Y SÍ, TE PARECES A TU TÍO MICHAEL ”.

"Apenas llevaba un segundo del tráiler y yo ya estaba con lágrimas en los ojos, pero el momento que de verdad me rompió y me inundó de lágrimas, fue cuando Jaafar dijo su línea y su voz sonó IDÉNTICA a la de Michael. Es su voz y su risa".

Reparto de Michael, biopic del Rey del Pop

El reparto de Michael cuenta con Miles Teller en el papel del abogado y representante de Michael Jackson, John Branca; Colman Domingo interpreta a su padre, Joe Jackson; mientras que Nia Long da vida a su madre, Katherine Jackson.

Además, Jessica Sula encarna a La Toya Jackson, Larenz Tate interpreta al fundador de Motown Records, Berry Gordy; Laura Harrier asume el papel de la ejecutiva musical Suzanne de Passe, y Kat Graham representa a Diana Ross.

¿Cuándo se estrena la biopic de Michael Jackson?

La película que retrata la vida del famoso cantante Michael Jackson está cada vez más próxima a llegar a las salas. Hoy se confirmó que su lanzamiento está programado para el 24 de abril de 2026.

Aunque en algún momento se especuló que la biopic podría dividirse en dos entregas o enfrentar nuevos retrasos, Lionsgate no ha anunciado modificaciones en su calendario. Según el estudio, la cinta se enfocará principalmente en la carrera artística y la enorme influencia cultural de Michael Jackson, dejando de lado las controversias que rodearon sus últimos años de vida.

Por si aún no lo has visto, este es el tráiler de la biopic de Michael Jackson: