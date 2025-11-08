¿Cuándo es la preventa de la tercera fecha de AC/DC en México?

La banda australiana AC/DC regresa a México con su gira Power Up Tour 2026, que generó la emoción de fans de todas las edades en Latinoamérica.

Después de años sin presentaciones en México, la agrupación liderada por Angus Young y la voz de Brian Johnson estará de nuevo en el país para brindar un espectáculo inolvidable, con himnos como “Back in Black” y “Highway to Hell”.

Como dos fechas en el Estadio GNP Seguros no fueron suficientes, recientemente se anunció una tercera y última oportunidad para vivir una noche increíble y llena de rock.

¿Cuándo es la preventa de la tercera fecha de AC/DC en México?

La tercera fecha confirmada de AC/DC en México es el 15 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.

La preventa para este tercer concierto se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 14:00 h (hora de México) a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.

Entre los rangos de precios estimados para las localidades están:

Zona GNP: $5,850 MXN

Verde B: $5,344 MXN

Naranja B: $3,857 MXN

General A: $3,618 MXN

Verde C: $2,854 MXN

General B: $2,750 MXN

⚡️ ¡QUE HAYA MÁS ROCK! ¡Se abre un TERCER y último show de AC/DC en el Estadio GNP Seguros el 15 de abril!



Boletos a la venta el miércoles 12 de noviembre a las 2:00 P.M. pic.twitter.com/0luFn1WWmV — Ocesa Rock (@ocesa_rock) November 7, 2025

Todas las fechas de AC/DC en México para 2026

Estas son las fechas confirmadas en México, todas tendrán lugar en el Estadio GNP Seguros, para el Power Up Tour 2026:

7 de abril de 2026

11 de abril de 2026

15 de abril de 2026

Los conciertos programados para la Ciudad de México (CDMX) son de los eventos más esperados por los fans, pues la agrupación AC/DC no ha visitado suelo azteca desde noviembre de 2009, cuando ofrecieron un show como parte de su gira Black Ice World Tour.

El público mexicano aguardó paciente a sus ídolos durante 16 años y el próximo 2026 rockearán con toda la energía.

Otras fechas en Latinoamérica del Power Up Tour de AC/DC

El tour de AC/DC también contempla paradas en otros países latinoamericanos. Algunas de ellas son:

24 de febrero de 2026, en São Paulo, Brasil

11 de marzo de 2026, en Santiago, Chile

23 de marzo de 2026, en Buenos Aires, Argentina

Estas fechas marcan el reencuentro de AC/DC con su público latinoamericano, tras varios años sin conciertos. Los shows de estadio prometen dar un espectáculo lleno de pirotecnia y un sonido masivo que hará vibrar a los fans de la banda australiana.