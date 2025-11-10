Angélica Vale confirma su divorcio de Otto Padrón y rompe en llanto: ‘Me enteré igual que ustedes’ | VIDEO

Este domingo en la noche, se filtró la información de que Angélica Vale y Otto Padrón se divorciaron después de 14 años juntos, una noticia que sorprendió al público mexicano, ya que eran considerados una pareja muy estable.

Ahora, fue durante un programa de radio que Angélica Vale confirmó los rumores de su divorcio y habló sobre su separación con el padre de sus hijos, revelando detalles que han encendido la conversación.

Lamentablemente, una de las parejas más queridas ha decidido tomar caminos separados.

Tengo en mis manos la demanda de divorcio que confirma el fin de la relación entre Angélica Vale y Otto Padrón, un matrimonio de 14 años que hoy llega oficialmente a su cierre. Los documentos… pic.twitter.com/Vf3vQc8Ihh — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 10, 2025

Angélica Vale habla de su divorcio

“Sí es cierto que me estoy divorciando, es cierto que estoy separada, ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó de sorpresa”, admitió la artista, quien reconoció que no sabía que se daría a conocer la noticia, de la que no estuvo enterada hasta los últimos momentos.

En ese sentido, aseguró: “Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, el papá de mus hijos, puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia y como amigos. Así me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto”, reveló.

La mujer mencionó que si bien hablaron días antes para platicar sobre el inicio de proceso de divorcio, no se enteró de que el mismo se encontraba en curso. Además, contó que quería tomar el ejemplo de sus padres o de Lucero y Mijares para evitar el escándalo.

“Es un momento muy difícil para mí, nunca pensé que esto me fuera a pasar, así es como me entero. Él me dice que tampoco sabía que los abogados iban a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños”, agregó.

También pidió una disculpa por no haber comentado con anterioridad su separación, pero detalló que “lleva ocho meses separada” y que trató de mantener la noticia en lo personal para cuidar de sus hijos, ya que uno de ellos tiene redes sociales.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram la actriz comentó su deseo de dar a sus hijos el ejemplo de una mujer fuerte: "Ustedes saben que Angélica y Daniel son el centro de mi mundo. Quiero seguir siendo un ejemplo para ellos. Primero, como una madre dedicada y amorosa con ellos, pero también como una mujer que sale adelante sin importar la circunstancias“, indicó Angélica Vale.

"Mañana cumplo 50 años y despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa con la que espero seguir contando con ustedes. Tengan la seguridad de que ustedes seguirán contando conmigo“, finalizó.