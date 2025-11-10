Angélica Vale y Otto Padrón se están divorciando, de acuerdo con la información difundida por Javier Ceriani y Chamonic, lo que está causando polémica en las redes sociales.

La pareja estuvo 14 años junta en matrimonio y tuvieron hijos como parte de su unión, por quienes establecieron varios acuerdos en la demanda de divorcio por el bien de sus hijos.

¿Quiénes son los hijos de Angélica Vale y Otto Padrón?

Angélica Vale y Otto Padrón tienen 2 hijos: se trata de una niña que nació en 2012, que actualmente tiene 13 años y también tienen un niño que nació en agosto de 2014, por lo que actualmente tiene 11 años de edad.

Los hijos de Angélica Vale y Otto Padrón ı Foto: IG Otto Padrón

Angélica Vale y su esposo comparten imágenes de su convivencia familiar en las redes sociales, sobre todo él, quien tiene su feed de Instagram lleno de fotos de sus hijos, no solo los que tiene con Angélica Vale, sino también de sus hijos que tuvo en matrimonios anteriores, por lo que en total, Otto, tiene cuatro hijos.

Una de sus hijas mayores se llama Carolina, a quien él presume con orgullo como su primer princesa, el día de su boda, el ejecutivo publicó una foto acompañando a su hija en ese importante día para ella.

Carolina y Otto Padrón ı Foto: Redes sociales

Otra mujer que él comparte en redes sociales es Elle Padrón, de quien comparte sus logros académicos en las redes sociales, por lo que también ella sería su hija.

Angélica Vale y Otto Padrón se están divorciando, según se filtró la información, la demanda de divorcio la interpuso Otto Padró en septiembre pasado, pero no fue sino hasta el 4 de noviembre pasado cuando se hizo oficial la demanda de divorcio, en la que se establecen varios puntos en favor de sus dos hijos que son menores de edad.

Angélica Vale ha contado en distintas entrevistas lo difícil que fue para ella lidiar con su sobrepeso, pero logró someterse a un tratamiento con el que luce muy delgada, por lo que los fans se preguntan por qué se separa ahora que tiene una figura espectacular y está más bella que nunca.