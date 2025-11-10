Meme del Real vive un momento de expansión musical

Meme del Real, integrante de Café Tacvba, vive un momento de expansión y transformación musical, en el que ha lanzado un disco en solitario que ya le ha dejado algunas experiencias inolvidables, entre ellas, tocar con Africa Express, “Embeces”, incluido en su nuevo álbum La montaña encendida, con Ricky Muñoz, de Intocable, en el acordeón, y Damon Albarn, en el piano. Está deseoso de ir a donde esta expansión lo lleve, confiesa en entrevista con La Razón.

¿Por qué La montaña encendida le da el nombre al disco? Tiene un significado literal. Es una imagen muy clara cuando todavía vivía en Valle de Bravo. Mientras iban apareciendo canciones y construía todo esto, llegaba de la Ciudad de México y, entrando casi por donde vivo, había un incendio, nada que peligrásemos, pero muy potente. Lo asocié con el momento que estaba pasando. Dije: “Me siento, como algo que está transformándose”.

El Dato: Meme confiesa que lo inspiró trabajar como productor para Julieta Venegas y ver la carrera que ha construido Natalia Lafourcade

¿Cómo te ha transformado este álbum? Es una oportunidad que tomé. Esta vez sí sentí que estaba listo, porque las canciones estaban sosteniendo todo y me daban una seguridad que me hizo fácil transformar una parte de mí, porque otra seguirá siendo siempre la misma y forma parte de muchas cosas y del grupo (Café Tacvba). Es como si se hubiera expandido. Si habláramos de futbol. Ahora puedo desplazarme, regresar y moverme dentro de la cancha en otro espacio que antes no había explorado.

¿Consideras que la esencia de La montaña encendida es la experimentación? Es como usualmente compongo. Hago algún ejercicio sonoro, armónico, rítmico o de pronto hay una canción en la que digo: “Tal vez podría sentarle bien si le pusiera algo y empiezo a trabajar”. Es más un proceso intuitivo en realidad, donde van apareciendo los diferentes elementos que tal vez me han empapado en mi vida y con los cuales he tenido alguna relación; en algunos casos también me pregunto: “¿No sería una torpeza intentar meterme en este género?”. Me gusta más cuando es algo que no tiene mucho sentido, porque entonces estoy entrando en un lugar misterioso, desconocido, donde realmente tengo más posibilidad de explorar y de averiguar.

Incluyes “Estaba sentado”, una canción muy conmovedora. ¿Cómo surgió? Es el misterio de la creación. Estaba terminando una práctica de yoga y me encontraba en esta postura que le llaman shavasana; estaba acostado y de pronto me llegaron estas frases. Pensé, ¿qué pasa si le pongo algo de música?

Meme del Real, durante la entrevista con La Razón. ı Foto: David Flores Rubio

¿Qué te genera cuando un fan llega y te dice: “Estaba sintiendo justamente eso y no sabía cómo decirlo”? Eso es fantástico. Las canciones y el arte tienen esa capacidad de decir: “A mí me pasa lo mismo”. Para mí, el espectáculo más fantástico es ir a un museo y pensar: “No tiene ningún sentido, no hay ninguna explicación y me hace sentir lo que estoy sintiendo”. Me encanta también la danza, el baile, ver cómo el cuerpo reacciona a un ritmo, a un estímulo, de una manera completamente intuitiva. Puede haber una coreografía, pero en ese momento lo que está pasando es nada más sentir y eso me llama mucho la atención, me atrae. Me gusta pensarlo, imaginarlo, saber que existe eso. Compartir momentos, en este caso de la música, de la lírica, es muy bonito. Cuando alguien me dice: “Esta canción, cuando yo estaba en un proceso, me ayudó”; me hace sentir algo muy especial.

En enero te presentarás en el Metropólitan… Es parte de la transformación, esta oportunidad de descubrir algo, de expandirte. Me gusta. Para la presentación ya empecé a experimentar algo en festivales y me gustaría llevarlo a una puesta mucho más acorde a lo que sucede con el álbum. Cuando lo escucho, me siento de una manera que creo que sí puedo representar y traducir en un escenario. Ya tengo ideas concretas, pero veré cómo se transforma eso, que también será lo bonito.

¿Cómo te sientes cuando escuchas el disco? Aún me pasa que me siento muy emocionado. Todavía no llega el momento donde ya no lo quiero oír. En cada escucha me conmueve lo que está ahí. No me puedo a veces sobreponer a las escuchas. Es como si volviera a cobrar vida en cada una, como si me llevara a otro lugar, y eso es como una fuente de energía y de emoción interminable. Es muy valioso para mí.

¿Deseas crear más álbumes en solitario? No quiero decir que sí, porque claro que me gustaría, pero puede ser que se transforme en otra cosa. El anhelo pasa un poquito más porque siga habiendo oportunidades y que tenga la astucia para verlas y tomarlas, que se pueda seguir expandiendo. Eso es lo que deseo. Si es otro proyecto, que lo sea; si evoluciona, que me dé pie a seguir experimentando.

Concierto

Cuándo: 30 de enero de 2026

Dónde: Teatro Metropólitan de la CDMX