¿De qué murió Sally Kirkland? Actriz de ‘Los Ángeles de Charlie’ y nominada al Oscar por ‘Anna’

Murió Sally Kirkland a los 84 años de edad, la actriz reconocida por su papel en Los Ángeles de Charlie y por haber sido nominada a los Premios Oscar por su interpretación en la película ‘Anna’.

Según reveló TMZ, Sally Kirkland murió este martes 11 de noviembre a las 4:50 horas, en una residencia de cuidados paliativos. People y Entertainment Weekly confirmaron con la familia y su entorno cercano las complicaciones médicas en los últimos meses de su vida.

Devastated to hear of Sally Kirkland's passing. She was an indelible character actor and red carpet icon who was never anything short of memorable. Her awards season campaign for ANNA, a powerhouse performance all should see, will always be the greatest. ❤️ pic.twitter.com/ryGzX5uHOM — Andrew Carden (@AwardsConnect) November 11, 2025

¿De qué murió Salley Kirkland?

Se sabe que la mujer padecía demencia desde hace un año. La enfermedad neurodegenerativa provocó su fallecimiento y pasó sus últimos días en un centro de cuidados paliativos en Palm Springs, California.

Si bien la mujer recibía atención especializada tras su deterioro de la salud, también enfrentaba otras afecciones como infecciones y complicaciones médicas.

La gravedad de su salud hizo que su círculo cercano creara una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir los gastos médicos y tratamientos urgentes.

En su última publicación de la famosa en su cuenta de Instagram, pedía apoyo económico a sus seguidores. "Ya casi lo logro. Hemos alcanzado el 75% de la meta. ¿Podrías ayudarme a conseguirlo? Si no puedes donar, por favor comparte mi enlace. Gracias“, escribía.

¿Quién era Sally Kirkland?

Sally nació en 1941 en Nueva York. Muchos la recuerdan por su participación en producciones de los años 80’s como Los Ángeles de Charlie. Kirkland fue maestra de yoga, directora, productora e incluso pastora, demostrando una vida artística y espiritual multifacética.

En 1987, obtuvo una nominación al Oscar con la categoría de Mejor Actriz por su papel en la película Anna, por el que ganó un Globo de Oro por Mejor Actriz en una película dramática.

Sally Kirkland participó en varios proyectos que marcaron una época en la industria del entretenimiento. Entre sus créditos más destacados se encuentran las series: