Mar Contreras se defiende de comparaciones con Belinda como ‘Daniela’ en Mentiras

La participación de Mar Contreras en la obra musical de Mentiras como Daniela ha dado mucho de qué hablar, por quienes no están conformes con la manera en la que interpretó al personaje que hace poco hizo Belinda en la serie y algunas presentaciones selectas.

Por este motivo, en redes sociales comenzaron a criticar a Mar Contreras, al asegurar que ella en el pasado habló mal de Belinda y que ahora, había quedado por debajo de ella, al asegurar que la cantante fue mejor en Mentiras que la actriz.

Y es que por un lado, la intérprete de Luz sin Gravedad conquistó a todos con la interpretación que hizo del personaje que tiene más de 10 años existiendo. Por su parte, para muchos, la actuación de la ex integrante de La Casa de los Famosos México dejó mucho que desear.

TE RECOMENDAMOS: Esto dice Lupillo Rivera ofrece una disculpa a Belinda y revela porqué la contrademanda

Mar Contreras reacciona a comparaciones con Belinda

Tras concluir con sus presentaciones en la obra, Mar publicó un video en el que ensaya la canción ‘De color de rosa’ antes de su presentación. Sin embargo, los malos comentarios y comparaciones no se hicieron esperar.

Ante ello, una Internauta escribió “se siente forzado, no transmite nada. Yo fui a ver la obra y nomás no”. El comentario obtuvo una respuesta por parte de la actriz, quién quiso dejar Claro que estaba orgullosa de su trabajo, pero terminó por generar una nueva ola de señalamientos.

Mar Contreras (@MarContrerasOF) le responde a sus haters 😂



MAR ES DANIELA pic.twitter.com/wHEdkGjhNL — Cultura Pop (@RCulturaPop) November 10, 2025

“¿Fuiste a la obra? ¿En serio pagaste para ir a verme? Pasa la foto del boleto y videíto de dónde estuviste sentada y con gusto te devuelvo lo que pagaste”, escribió ella de manera contundente.

También reaccionó a un comentario que criticó que no cantara como Belinda: “no canto como Belinda porque te tengo una noticia: ¡No soy Belinda!” Y en un mensaje más pidió a una internauta que se informara, desmintiendo así haber hablado mal de la cantante española.

Algunos comentarios en redes sociales por las nuevas declaraciones de Mar Contreras en las que se defiende de las críticas son los siguientes: