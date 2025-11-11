¿Quién es Papi Darry? Influencer del video filtrado con Tu Favorita

Después de que se hizo viral el video de Papi Darry con Tu Favorita, las redes sociales se encuentran encendidas, aunque no todos conocían al joven creador de contenido cuyo nombre ahora destaca en las búsquedas en Internet.

Y es que desde hace unos días, cientos de usuarios aseguran haber visto el debut de Papi Darry con Tu Favorita, otra creadora de contenido que en el pasado aseguró que habría un momento íntimo entre ambos.

“Tienes buen tamaño, si se te filtra un video no pasa nada”, le comentó ella, sin saber que más tarde sí se filtraría en realidad un video del momento que vivieron juntos y que en un inicio, parece que sería privado.

En videos previos, podemos ver a al mujer acostada en una cama con ropa deportiva, mientras se muestra nerviosa y asegura que convencería al joven para tener relaciones íntimas, mientras él se muestra tranquilo.

¿Quién es Papi Darry?

En redes sociales, el creador de contenido lleva un apodo, ya que en realidad se llama Darry Martínez. Está a punto de llegar al medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

Actualmente tiene 22 años de edad y comenzó a destacar desde el año 2019 como uno de los comediantes/influencers venezolanos con más crecimiento en redes, ya que en sus tres primeros meses, superó los 47 mil seguidores.

“Muchas personas cuando yo comencé me criticaban y me decían ‘no llegarás a nada con eso’, ‘tus videos no sirven’. Ahora esas personas me buscan y quieren estar conmigo y yo los rechazo”, señaló en el pasado al diario El Nacional sobre su camino en redes sociales.

Por otro lado, en su cuenta de TikTok tiene una cantidad similar de suscriptores y también tiene cuenta en la plataforma Kick. A través de sus videos, habla con naturalidad de su día a día, destacando por su carácter humorístico.

Publica principalmente fotos de su día a día, viajes y también algunos extractos de TikTok Lives, donde cuenta con una gran popularidad y hace batallas; es decir, compite con otros creadores para ver quién tiene más apoyo de su audiencia.