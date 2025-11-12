Ayer, 11 de noviembre, María Chacón compartió la noticia de su compromiso matrimonial con su novio Christopher Den Uijl. Mediante su cuenta de Instagram, la actriz transmitió la alegría y emoción que le provoca este importante acontecimiento.

Ante el anuncio, los fans y de la actriz conocida por su participación en la telenovela Alebrijes y Rebujos, donde interpretó a Chofis, sienten curiosidad por conocer la identidad del hombre con quien pisará el altar. Aquí te contamos lo que se sabe sobre el prometido de la también modelo mexicana.

¿Quién es Christopher Den Uijl, prometido de María Chacón?

Christopher Den Uijl, prometido de María Chacón, es un empresario especializado en la organización y producción de grandes eventos de música urbana en México y Estados Unidos. Se le identifica como cofundador del festival Baja Beach Fest, que se realiza en Rosarito, Baja California, y que se ha convertido en uno de los eventos más importantes del género reggaetón/trap en Latinoamérica.

TE RECOMENDAMOS: Romántico momento María Chacón se compromete con Christopher Den Uijl

También, según lo publicado en sus redes sociales, es cofundador del Coca Cola Flow Fest, El Festival Latino Sueños en Chicago, Hulaween, North Coast Music Festival, Dale MIXX de Monterrey, entre otros eventos musicales.

El novio de la actriz no es de origen mexicano, sin embargo, se desconoce cuál es su nacionalidad.

María Chacón lo presentó públicamente como su novio en noviembre de 2024, luego de más de dos años de relación, al publicar algunas fotografías con él. En ese momento dijo que tenían dos años de relación.

Christopher Den Uijl ha expresado de forma pública su amor por María Chacón en momentos significativos. Por ejemplo, en julio de este año, por el cumpleaños de la actriz, compartió varias fotos en Instagram donde se aprecia a la pareja muy unida durante varios viajes y cenas juntos.

"Gracias por ser como eres. Por aparecer con el corazón lleno. Por hacer que lo normal se sienta eléctrico. Por desafiarme, castigarme y elegirme. Tienes este raro tipo de magia... sin esfuerzo, pero poderoso.. Te mueves por el mundo con propósito, con suavidad, con fuego.

“Por más recuerdos que aún no hemos hecho. Por más ciudades, noches tarde, risas en el vientre y momentos de tranquilidad. Te amo más de lo que estas palabras pueden decir. Feliz cumpleaños, María“, se lee en la publicación de Christopher Den Uijl.

Este tipo de publicaciones han sido muy comentadas por los seguidores y amistades de la cantante y actriz, quienes aseguran que forman una buena pareja.